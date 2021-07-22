В Крыму отреагировали на данные об украинцах, незаконно собирающих деньги с отдыхающих

Туристам Крыма следует быть внимательными к тому, за что на пляже могут взымать деньги, а именно, за аренду какого-либо оборудования или каких-то вещей, но за сам берег плата браться не может, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от полуострова, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сбор денег на побережье за пользование пляжем.

В Сети появилась информация, что на косе Беляус на западном побережье Крыма приезжие с Украины, одетые в оранжевые жилетки, собирают деньги с отдыхающих за то, что сам пляж якобы находится в аренде. Отмечается, что мошенниками они себя не чувствуют, однако данная деятельность является незаконной.

«У нас в Крыму вообще не существует платных пляжей. Есть различные пляжные услуги на пляже, по типу шезлонгов, зонтиков, каких-то пляжных принадлежностей. Но так никаких платных пляжей нет у нас. Есть действительно частные пляжи, лечебные, но туда и доступ открыт не всем, это не общественные открытые пляжи», – говорит Цеков.

Сенатор объясняет, что за безопасностью туристов на пляжах следят специальные службы надзора, в том числе и Роспотребнадзор. Кроме того, обстановку на отдыхе контролируют местные власти, следят за соблюдением туристами эпидемиологических мер, норм безопасности. Помимо прочего, все бесплатные пляжи оборудованы спасательными средствами и принадлежностями, а также за этим следят специально обученные люди.

«То есть безопасности у нас в Крыму уделяется большое внимание. Я не могу сказать, что у нас абсолютно все хорошо, но то, что мы ежегодно работаем над повышением качества услуг – это однозначно. Но, за всем не уследишь, и деятельность мошенников будет существовать всегда. Минимизировать ее мы можем с помощью информирования граждан о подобных случаях через прессу», – считает собеседник.

К тому же, как правило на электронных картах, которыми на сегодняшний день пользуется каждый второй, пляжи не обозначены как платные, что и должно быть еще одним подтверждением для отдыхающих, продолжает сенатор. Также, по периметру можно увидеть всю соответствующую информацию о береге, где также отсутствует какая-либо надпись о платном отдыхе.

«Если человек приходит со своим полотенцем и не берет никакое оборудование или что-либо еще на временное пользование, то никто его ни за что не может заставить платить. Так что туристам нужно быть внимательными и обращать внимание на то, за что могут брать деньги на пляжах. За пользование пляжем никакая плата не предусмотрена», – заключил Цеков.

Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст рассказал о том, что мошенники придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника.