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В ДНР создали оборонную госкорпорацию
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В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина.
Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами.
На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность.
Новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла
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Видеозапись с новейшим российским боевым самолетом опубликовали в Сети, презентация самого воздушного судна пройдет на авиасалоне МАКС-2021.
На видео запечатлен российский самолет, созданный с применением технологий малозаметности, он раскрашен в камуфляжные цвета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Война. История. Оружие».
В неофициальном Telegram-канале Ростеха опубликован снимок носовой части самолета. «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля», – гласит подпись к картинке.
На изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75.
На самом снимке размещена надпись на английском: «Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?».
Ранее госкорпорация публиковала изображение части фюзеляжа нового самолета, проводившего полет над морем.
В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство.
В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя
Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер»(«тип 45»).
На странице корпорации в Facebook опубликовано изображение части фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над акваторией моря. Под фюзеляжем истребителя расположена оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается иностранный боевой корабль, своими очертаниями напоминающий эсминцы ВМС Великобритании «тип 45». «Увидимся («See you»)», – говорится в подписи на картинке.
«На новом изображении присутствует деталь, которая, очевидно, является оптико-электронной прицельной системой, встроенной в самолет, такое оборудование используется для наведения авиационных средств поражения с целью нанесения ударов по наземным и морским целям», – передает РИА «Новости» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе,
В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство.
23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг
Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.
Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.
Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости».
«Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys.
«Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6.
«Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran.
Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей.
«Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad.
«Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma.
«Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune.
В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла.
Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство.
Саакашвили раскрыл план американцев по захвату Донецка
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе Соединенные Штаты подготовили план по захвату Донецка.
Саакашвили утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города, передает РИА «Новости».
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили сообщил в интервью каналу «Украина 24».
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами.
Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии.
По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.
Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.
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Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон»
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны.
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.
«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России.
В ДНР оценили слова Саакашвили об американском плане захвата Донецка
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«В разгар боев наступление на город было вполне реальным, но мировое сообщество возмутилось бы подобными действиями», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Так он отреагировал на слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Соединенные Штаты готовили план по захвату Донецка.
«Я не исключаю того, что у американцев существовал план по захвату Донецка. В разгар боев наступление на город было вполне реальным. Правда, реализация таких планов была сомнительной и требовала массированной артиллерийской подготовки. Донецк – это миллионный город, и количество жертв было бы слишком большим. Следовательно, мировое сообщество возмутилось бы подобными действиями», – отметил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.
«Стоит отметить, что до катастрофы с малазийским Boeing Запад к нам относился довольно нейтрально. В целом до июля 2014 года в Донбассе находилось очень большое количество журналистов. Все статьи, которые были ими опубликованы – в том числе в американской, британской и европейской прессе – были нейтрального толка», – напомнил собеседник.
«Однако после того, как 17 июля 2014 года был сбит Boeing, началось обратное движение – нас назвали «террористами», хотя никаких доказательств этому нет. На деле же, скорее всего, катастрофа стала результатом действий украинских военных», – добавил парламентарий.
«Что касается слов Саакашвили о расширении Украины до Кавказа, то он много чего говорил и продолжает говорить. Это обычное грузинское бахвальство. Все видят, что Украина является несостоявшимся государством. Украина, как и Грузия, потеряла территории и не приобрела ничего взамен. Поэтому его слова о расширении украинских границ – это пустые разговоры», – констатировал Бриг.
Ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города.
«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили.
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами.
Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии.
По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.
Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.
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Минобороны решило ускорить поставки БПЛА «Охотник»
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Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.
«Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил [вице-премьер] Юрий Иванович [Борисов]. Промышленность работает над реализацией этой задачи», – сказал Смирнов в интервью РИА «Новости».
«Тяжелый беспилотник «Охотник» обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», – отметил Смирнов. Он напомнил, что первый «Охотник» уже совершил пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
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Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине
На Украине неприменима «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда («Слуга народа»).
Дунда заявил, что «слабо представляет, каким образом» формула будет реализована, даже если Украину возглавит «антиукраинский» и «пророссийский» президент. Он указал, что «парламент все равно должен будет голосовать за выборы, так или иначе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
Напомним, «формула Штайнмайера», согласованная контактной группой по Донбассу, определяет порядок предоставления региону особого статуса. В частности, формула предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только ОБСЕ признает свободными и справедливыми местные выборы.
Стал известен срок начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», – приводит слова источника ТАСС.
При этом в оборонно-промышленном комплексе уточнили, что ранее речь шла в первом случае про май–июнь. Как отметил источник, «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели. По словам другого источника, всего в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова» предстоит выполнить четыре пуска.
Ранее сообщалось, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» начнутся в июне. Испытания планируется завершить в 2021 году.
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион»
На авиасалоне МАКС-2021 планируется представить разведывательно-ударный беспилотник «Орион», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех).
«Группа «Кронштадт» представит новейший БЛА «Орион-Э» в разведывательно-ударном варианте. Партнеры «Рособоронэкспорта» также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», – цитирует сообщение «Рособороэкспорта» ТАСС.
Среди средств ПВО и РЭБ планируется показать ЗРК «Тор-Э2», ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000», а также новинку – ЗРС С-350 «Витязь».
Концерн «Автоматика» продемонстрирует системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль».
Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания с начала года заключила контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО.
Также Ростех анонсировал показ на МАКС-2021 новейшего российского боевого однодвигательного самолета.
Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве
На военном параде в Киеве в конце августа планируется показать ракетные комплексы «Нептун», заявил генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев.
«Согласно нашим планам, семь машин», – заявил Коростелев, отвечая на вопрос местных СМИ о том, сколько «Нептунов» покажут на параде, передает РИА «Новости».
Гендиректор пояснил, что войска первого дивизиона получат на вооружение комплексы в первом квартале 2022 года. КБ, по его словам, необходимы год-полтора на завершение морской версии комлекса.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун».
По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей.
Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу эти комплексы могут представлять для кораблей российского ВМФ и что Россия могла бы ей противопоставить.
В ДНР нашли подтверждение версии теракта на газопроводе
В Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«В ходе предварительного исследования места инцидента было найдено оборудование, указывающее на то, что взрыв произошел в результате намеренной террористической атаки со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» Никанорову.
По ее словам, «это преступление напрямую нарушает все достигнутые на минской площадке договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня».
Ранее в ДНР сообщили, что взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.
Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.
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ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса
Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря ведомства.
По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Криничное и Роты.
Также сообщается, что силовики не прекращают обстреливать Донбасс.
«Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной республики в провокациях. Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК», – заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Ранее по факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения.
Военные учения Украины, Польши, Литвы и США стартуют во Львовской области
На Яворовском полигоне во Львовской области Украины в субботу начинаются многонациональные военные учения «Три меча 2021», сообщают информационные агентства.
Эти учения проводятся на Украине впервые. В них примут участие военные Украины, Польши, Литвы и США. Учения продлятся до 30 июля. Украинский генштаб пояснил, что речь идет о командно-штабных учениях и учениях с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях, передает РИА «Новости».
Как сообщил Киев, в них примут участие 1,2 тыс. военных, свыше 200 боевых машин из четырех стран. В частности, в учениях задействуют Литовско-польско-украинскую бригаду (ЛитПолУкрБриг) стран Люблинского треугольника. В качестве цели учений заявлена оценка возможностей подразделений бригады в операциях под руководством своего командования. Подчеркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.
Напомним, летом 2015 года было подписано соглашение о функционировании ЛитПолУкрБриг. Как тогда отмечалось, Украина привлечет в состав бригады 545 военнослужащих, 15 человек будут работать непосредственно в штабе бригады, от республики Польша привлекается до 3,5 тыс., от Литвы – до 350 человек.
Уголовное дело по взрыву на газопроводе в Донецке возбудили по статье «Теракт»
По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения, заявил пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов.
«МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Террористический акт», – приводит РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, по предварительному заключению экспертов, взрывное устройство было приведено в действие минным взрывателем МВ3К «карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста.
«Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения», – уточнил Попов.
Он отметил, что подрыв газопровода произошел практически сразу, «таким образом нарушив преступные планы украинской стороны».
«Начиная с 2016 года ведомством зафиксировано 153 попытки осуществления террористических актов на территории республики, что безапелляционно доказывает проявления диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в республике, что в очередной раз подчеркивает полное игнорирование украинскими спецслужбами не только норм международного права и минских договоренностей, но общечеловеческой морали», – подчеркнул Попов.
Ранее сообщалось, что в Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева
Напомним, взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.
Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.