На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы

Серия взрывов произошла ночью на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак, пострадавших нет, сообщили местные СМИ.

Как сообщает сербское информационное агентство «Танюг», в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной взрывов, передает RT.

«Около 1.30 (2.30 мск) раздались первые взрывы на складе боеприпасов. Хорошо, что взрывы и пожар произошли не в производственных цехах», – заявил мэр города Милун Тодорович.

Отмечается, что в настоящий момент взрывы со стороны предприятия все еще слышны, однако дыма над фабрикой уже нет. Заблокированное движение в районе происшествия уже частично открыто.

По данным национального телевидения, склады расположены в 800 метрах от ворот предприятия. Жители домов близ фабрики были эвакуированы или прятались в подвалах домов, в некоторых зданиях потрескались стекла, передает РИА «Новости».

По словам министра внутренних дел Сербии Александра Вулина, все сотрудники, работавшие в третью смену, были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

«Рассматривалась эвакуация значительной части города, но не было необходимости. Спустя 24 часа от последнего взрыва пожарные смогут войти», – указал глава МВД.

Ранее один человек погиб при взрыве в штольне на золотодобывающей шахте в Бурятии, еще семеро эвакуированы.