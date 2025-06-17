Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет

Tекст: Александра Юдина

Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.

Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.

Годом ранее стало известно, что Израиль создает комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.