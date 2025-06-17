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Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет
Впервые в ходе конфликта с Ираном Израиль применил лазерную систему ПВО «Железный луч» для перехвата ракет и беспилотников в боевых условиях, сообщил представитель посольства Израиля в Москве.
Он пояснил, что комплекс работает в тестовом режиме и предназначен для борьбы с ракетами и беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.
Дипломат уточнил, что лазерная система «Железный луч» была применена для перехвата иранских ракет и беспилотников, что стало первым случаем ее боевого использования.
Система «Железный луч», также известная как «Щит света», разработана для уничтожения ракет сверхмалой дальности, минометных и артиллерийских снарядов, а также малых дронов с помощью мощного лазерного луча.
Годом ранее стало известно, что Израиль создает комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.