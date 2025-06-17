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Доклад о новой платформе роста представлен в центре «Россия»
В Национальном центре «Россия» прошла пресс-конференция, на которой представили международный доклад по итогам апрельского Открытого диалога.
На мероприятии был презентован доклад «Формируя новую платформу глобального роста», подготовленный Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим».
Документ включает лучшие идеи из 696 эссе, поступивших от экспертов и авторов из более чем 100 стран, и структурирован по четырем направлениям: инвестиции в человека, технологии, связанность и среда.
Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что к экспертному сообществу по всему миру обратились с предложением представить свои гипотезы о будущем мировой экономики, и получено почти 700 эссе.
Она подчеркнула, что это стало крупным интеллектуальным штурмом с разными взглядами, но единым пониманием необходимости новой модели роста. Виртуозова сообщила, что формат Открытого диалога будет теперь проводиться регулярно, а следующая встреча намечена на 2026 год, также заявлено о продолжении обсуждения на ПМЭФ-2025 уже 18 июня.
Доклад предлагает альтернативные модели развития с акцентом на человекоцентричности, технологичности и устойчивости. В нем введено понятие «страны мирового большинства» – государств, которым предстоит определять новую платформу глобального экономического роста.
Директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Наталья Стапран пояснила, что термин «страны мирового большинства» включает не только БРИКС, но и другие государства, за которыми будущее.
По словам геополитического аналитика и журналиста из Швейцарии Люси Морган Эдвардс, Россия занимает лидирующие позиции в формировании мировой экономики, а формат Открытого диалога необходимо развивать и собирать мнения со всех стран. Она отметила, что Россия обладает богатой культурой и находится в центре мира.
Сессия «Формируя новую платформу глобального роста» состоится 18 июня в рамках ПМЭФ-2025 под модераторством Максима Орешкина.
В числе спикеров – представители бизнеса, науки и международных организаций из России, Бразилии, Испании, Камеруна, Канады, Азербайджана и других стран. Трансляция мероприятия будет доступна на сайте Национального центра «Россия» и в его соцсетях.