Доклад о новой платформе роста представлен в центре «Россия»

Tекст: Александра Юдина

На мероприятии был презентован доклад «Формируя новую платформу глобального роста», подготовленный Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

Документ включает лучшие идеи из 696 эссе, поступивших от экспертов и авторов из более чем 100 стран, и структурирован по четырем направлениям: инвестиции в человека, технологии, связанность и среда.

Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что к экспертному сообществу по всему миру обратились с предложением представить свои гипотезы о будущем мировой экономики, и получено почти 700 эссе.

Она подчеркнула, что это стало крупным интеллектуальным штурмом с разными взглядами, но единым пониманием необходимости новой модели роста. Виртуозова сообщила, что формат Открытого диалога будет теперь проводиться регулярно, а следующая встреча намечена на 2026 год, также заявлено о продолжении обсуждения на ПМЭФ-2025 уже 18 июня.

Доклад предлагает альтернативные модели развития с акцентом на человекоцентричности, технологичности и устойчивости. В нем введено понятие «страны мирового большинства» – государств, которым предстоит определять новую платформу глобального экономического роста.

Директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» Наталья Стапран пояснила, что термин «страны мирового большинства» включает не только БРИКС, но и другие государства, за которыми будущее.

По словам геополитического аналитика и журналиста из Швейцарии Люси Морган Эдвардс, Россия занимает лидирующие позиции в формировании мировой экономики, а формат Открытого диалога необходимо развивать и собирать мнения со всех стран. Она отметила, что Россия обладает богатой культурой и находится в центре мира.

Сессия «Формируя новую платформу глобального роста» состоится 18 июня в рамках ПМЭФ-2025 под модераторством Максима Орешкина.

В числе спикеров – представители бизнеса, науки и международных организаций из России, Бразилии, Испании, Камеруна, Канады, Азербайджана и других стран. Трансляция мероприятия будет доступна на сайте Национального центра «Россия» и в его соцсетях.