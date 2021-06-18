Выборы-2021: Ковид вмешался в распорядок съезда ЕР, эсеры заступились за Приднестровье Выборы-2021: «ЕР» борется за экологию, а КПРФ хвалит «Совхоз имени Ленина» 18 июня 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

Думская фракция «ЕР» отчиталась о своих инициативах в сфере экологии. «Новые люди» предложили запретить горсоветам выбирать мэров. Эсеры внесли законопроект о защите животных от жестокого обращения. В КПРФ призвали правительство брать пример с бизнесмена-коммуниста Павла Грудинина. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что уходящий состав Госдумы оказался самым «экологичным» за всю историю нижней палаты, что не было случайностью. Тема экологии, по ее мнению, оказалась сегодня у избирателей на втором месте по важности после здравоохранения. В числе главных заслуг партии в этой сфере Тимофеева назвала «мусорную реформу», законы о регулировании вредных выбросов, об ответственности за разлив нефти, об открытом доступе к экологической информации. Вице-спикер выразила надежду на то, что новый созыв Госдумы продолжит работу над решением экологических проблем, в частности подготовит запрет пластиковой одноразовой посуды. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая с трибуны Госдумы, назвал главной ошибкой уходящего депутатского корпуса поддержку финансово-экономического курса правительства. В качестве позитивного примера альтернативного экономического развития Зюганов привел подмосковный «Совхоз имени Ленина», который возглавляет его коллега по партии Павел Грудинин. «Берите за основу наш опыт, внедряйте его в жизнь, двигайтесь вперед! Не берем из казны ни копейки, платим прекрасные зарплаты, великолепная социальная база!», – заявил лидер КПРФ, описывая условия жизни в совхозе. В партии «Новые люди» завершили работу над законопроектом, в соответствии с которым выбирать мэров в России должны только сами жители городов. До сих пор во многих российских городах мэра назначали депутаты горсовета. Как заявила соавтор проекта, руководитель фракции «Новых людей» в новосибирском ЗакСобрании Дарья Карасева, назначенный мэр «ощущает себя чиновником». «Только в случае прямых выборов повышается личная ответственность градоначальника перед каждым жителем», – добавила она. Проект рассмотрят сначала в парламенте Новосибирской области, а в случае одобрения направят в Госдуму, сообщает АиФ. В думской фракции «Справедливая Россия» обратились к теме защиты прав животных. Эсеры внесли законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Инициатива предусматривает повышение штрафов по соответствующей статье 245 УК в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас это соответственно: 100 и 300 тыс. рублей). Статью предлагается дополнить примечанием, подробно раскрывающим термин «жестокое обращение с животными». Кроме того, эсеры намерены выделить в отдельный состав преступления против редких и краснокнижных животных. За жестокое обращение с ними предлагается наказывать штрафами от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает ТАСС. «Экологические вызовы крайне важны, они требуют пристального внимания законодателей. То, что «Единая Россия» откликается на них, можно только приветствовать, – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Однако трудно утверждать, что «зеленая» тема может волновать всю страну, большинство избирателей. Экология важна, но ситуативно. Люди обращаются к этой теме, когда возникает серьезная проблема, касающаяся их жизни и здоровья, как это было с мусорным полигоном в Архангельской области или с разливом топлива в Норильске». Данилин сомневается, что «электоральный отклик» на внесенные партией «зеленые» законопроекты будет велик, – в отличие от инициатив единороссов в области соцобеспечения и здравоохранения. «Зюганов отталкивает собственный электорат», – так оценивает директор Института новейших государств Алексей Мартынов выступление главы КПРФ, в котором в качестве образца упоминается «Совхоз имени Ленина». «Единственное, что связывает бизнесмена Павла Грудинина с коммунистической партией – это название его фирмы, которое он сохранил со времен приватизированного совхоза. Это некое паразитирование на советском наследии. Во всем остальном Грудинин противоречит той идеологии, которую пытается продавать избирателям КПРФ», – заключил Мартынов. Возможно, у Зюганова есть какие-то финансовые обязательства, поэтому он часто рекламирует «Совхоз» в своих речах, ведь Грудинин – один из главных спонсоров КПРФ, предполагает эксперт. «Электорат коммунистов можно разделить на две части: «сектанты», принимающие на веру любые заявления Зюганова и критически мыслящие люди. Последних Зюганов упрямыми цитатами про успехи «капиталиста» Грудинина только раздражает», – полагает Мартынов. «Прямые выборы мэра – популярная идея и хорошая инициатива с электоральной точки зрения», – заявил руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, комментируя проект партии «Новые люди». «С помощью этой инициативы партия Алексея Нечаева конкурирует с партиями либерального толка. Этот «фланг» сейчас оголен, так что у «Новых людей» есть возможность захватить достаточно серьезный сегмент либерального поля. К тому же, идею изначально представила одно из публичных лиц партии – Сардана Авксеньтьева, популярность которой выходит далеко за пределы Якутска. Мы видим, насколько удачно сейчас проходят ее поездки по регионам. Авксеньтьева представляет собой идеального мэра, избранного на прямых выборах», – считает Минченко. «Сам по себе законопроект, предлагающий не назначать, а определять глав российских городов в ходе прямых выборов, очень актуален. Дело в том, что аргументы в пользу непрямых выборов, в пользу идеи «сити-менеджеров» оказались несостоятельны как с точки зрения коррупциогенности, так и эффективности назначенцев в сравнении с избранным мэром», – считает эксперт. Внесенный в Госдуму законопроект «Справедливой России», ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными, отражает запрос общества на гуманизацию в целом и на широкое понимание справедливости, считает Минченко. «Так что эта инициатива «СР» не вредит общей линии партии. Важно даже то обстоятельство, что она поляризует общество. Кто-то говорит, что надо строже наказывать за жестокое обращение с животными, а кто-то считает, что людей затерроризировали бродячие собаки и пора инициировать их отстрел, – пояснил эксперт. «Для такой нишевой партии, как «СР», «поляризующие» инициативы как раз и полезны, хотя и не являются ее центральной повесткой», – подытожил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.

Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения» 17 июня 2021, 10:28

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык. Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины. «(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке. «Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский. Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Погребинский оценил слова Зеленского о подгузниках и войне 17 июня 2021, 14:56

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Заявления Зеленского о памперсах, школах, церкви и войне – это выпендреж перед западными СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение Владимира Зеленского обратиться к Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Говорить про памперсы в контексте налаживания отношений с Россией, обращаясь при этом к президенту великой державы, может только глупый и некомпетентный человек», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По словам эксперта, все аргументы Зеленского о последовательности в отношениях России и Украины «просто смешны». В особенности это касается его слов о выполнении Минских соглашений, изучении русского языка и давления на церковь. «Он активно включился в войну против канонической Православной церкви Украины. И даже пригласил Вселенского патриарха Варфоломея, который является пешкой в руках американских деятелей», – отметил Погребинский. Более того, сам Зеленский участвует в глорификации нацизма, полагает собеседник. «Так, президентский полк принял участие в похоронах члена дивизии СС «Галичина». И в этом же интервью он говорит о том, что никакого фашизма и нацизма на Украине нет и быть не может. О том, что он переворачивает смысл минских договоренностей, также известно. О какой последовательности может идти речь после этого?» – риторически добавил политолог. Кроме того, Погребинский указал на тот факт, что на Украине по-прежнему закрываются русскоязычные школы. «Зеленский говорит, что это вранье и никто не запрещает говорить по-русски. Но раз закрыты школы – значит, у детей нет возможности изучать русский язык. Как они могут заговорить по-русски? Более того, Зеленский собственноручно подписал закон, дискриминирующий половину жителей Украины», – заметил эксперт. Добавим, что ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь представил данные, согласно которым за 2020 год на Украине было ликвидировано около 300 школ и более шести тысяч классов с обучением на русском языке. Для сравнения: в 2019 году классов с русским языком обучения было 11 тыс. 563. За год их количество уменьшилось более чем в два раза – до 5421. В Киеве за 2020 год 94 класса с русским языком обучения «перевели» на украинский язык. Погребинский уверен, что «все заявления Зеленского – это выпендреж перед западными СМИ». «Когда случайный человек попадает в кресло лидера большой страны, он может себе позволить собрать три мировых информационных агентства. В результате у любого человека мозги пойдут набекрень. Ранее Зеленский был клоуном в студии «Квартал 95», теперь вдруг стал президентом и выпендривается перед мировыми СМИ. И ведь он прекрасно знает, что его процитируют тысячи раз», – рассказывает Погребинский. «Вероятно, ему в этом кресле сложно приходится, отсюда – его попытки артистически представить все эти «памперсы» и прочее. Я бы с удовольствием поучаствовал с ним в дискуссии. Уверен, что от него не осталось бы и мокрого места. Легко было бы показать, что он живет как клоун и действует соответственно – самым пагубным для страны образом», – заключил собеседник. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык. Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины. Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые предупредили об опустынивании Украины в ближайшие 30-40 лет 17 июня 2021, 20:37

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Из-за климатических изменений Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание и засуха обширных территорий. В стране утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет, сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. «По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температурных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», – передает РИА «Новости». По словам главы ведомства Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. «Утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года; создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием», – отметили в министерстве. По данным пресс-службы, Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн гектаров. Более 60% пахотных земель на Украине покрыты черноземами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года. По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки. Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки 17 июня 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает. «У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН. Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине 17 июня 2021, 12:38

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране. Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана. «Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube. «Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он. Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Захарова призвала Киев прекратить истерику по «Северному потоку – 2» 17 июня 2021, 17:33

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление украинского министра иностранных дел об условиях запуска «Северного потока – 2» – политическая истерика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается «Северного потока – 2», я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», – цитирует Захарову РИА «Новости». По ее словам, заявление Кулебы является политизацией энергетического взаимодействия и сотрудничества. «Если украинская сторона хочет подключиться к участию в проекте, то ей следует вести переговоры с акционерами, с другими заинтересованными компаниями, прекратить эту политическую истерику и вести себя прилично», – подвела итог представитель МИД. Напомним, Кулеба заявлял, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». В Раде произошла драка после призыва расстрелять оппозицию 17 июня 2021, 11:56

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ». Депутаты в четверг продолжили рассматривать поправки к проекту закона, который касается обеспечения независимости Национального совета по телевидению и радиовещанию. Выступающий с трибуны представитель фракции «Слуга народа» Никита Потураев сделал заявления, которые в ОПЗЖ посчитали оскорблением и призывом к насильственным действиям. В частности, Потураев заявил, что «сожалеет о том, что ОПЗЖ не расстреливают» и что в связи с этим «придется уничтожать их политически», передает РИА «Новости». После слов Потураева к трибуне вышли депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», в то же время на защиту Потураева встали представители партии «Слуга народа». Сперва между парламентариями возникла словесная перепалка, которая позже переросла в драку. После этого председатель Верховной рады Дмитрий Разумков объявил перерыв, сообщает портал «Страна.ua». После перерыва Потураев извинился за свои высказывания, однако в ОПЗЖ потребовали расследовать инцидент в регламентном комитете, а самого Потураева отстранить от руководства комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики. В апреле депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом. Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Скончался заслуженный артист России Андрей Егоров 17 июня 2021, 23:28

Фото: teatrarmii.ru

Текст: Антон Антонов

На 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Егоров, сообщил московский Центральный академический театр российской армии. В театре сообщили, что «прощание состоится 19 июня в 11.00», о месте прощания сообщат позднее. «Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход – невосполнимая утрата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Егоров исполнил в Центральном академическом театре российской армии свыше 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер (Кабала Святош)» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак), «Барабанщица» (Чуфаров), «Русланова» (Гаркави). Дебютной главной ролью Андрея Егорова в кино стала роль Андрея Подобеда (Андрейки) в фильме Вадима Абдрашитова «Время танцора». Он также снимался во многих других фильмах и сериалах, причем не только российских. В частности, в «Звезде», «Дальнобойщиках», британском сериале «Телохранитель». Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали за незаконный оборот наркотиков 17 июня 2021, 18:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу. «По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис», – передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону. Ранее Невский районный суд арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотиков местного художника Ивана Дорофеева, причем, судя по опубликованному в интернете видео, в ходе обыска в квартире художника присутствовал и Резник. Депутат тогда пояснил, что был в гостях у своего дальнего родственника. После этого слугу народа допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Напомним, в мае 2019 года в Сети была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной. А депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял о необходимости проверки Резника на наркотики, после того как тот был задержан из-за неадекватного поведения на согласованной первомайской демонстрации в 2019 году. По мнению Милонова, Резник мог вести себя неадекватно из-за наркотического опьянения. Нидерланды заявили о непричастности истребителя ВВС Украины к крушению рейса MH17 17 июня 2021, 14:22

Фото: Виталий Чугин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать, что украинские военные самолеты не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года, заявила на слушаниях по делу MH17 прокурор Манон Риддербекс. «Совместная следственная группа тщательно изучила данный вопрос, запросив информацию от украинских и российских властей, изучив обломки самолета и информацию из открытых источников и перехваченных телефонных разговоров, а также заслушав свидетелей», – заметила Риддербекс, передает ТАСС. «Во-первых, первичные данные радаров не зарегистрировали ни одного военного самолета. Во-вторых, имеются показания украинских свидетелей и документы, представленные украинской стороной, которые свидетельствуют о том, что в воздухе над зоной конфликта не находилось военных самолетов в то время, когда был сбит рейс MH17. Прокуратура также представила документы, свидетельствующие, что на территории площадью 50-60 кв. км не было обнаружено никаких указаний на то, что был сбит какой-либо другой самолет, кроме Boeing», – добавила она. Кроме того, сказала прокурор, все собранные на месте крушения обломки были исследованы, в том числе специалистами российского концерна «Алмаз-Антей», и среди них не было найдено никаких обломков, которые могли бы принадлежать другим самолетам. В то же время Риддербекс отметила, что обвинение открыто для новой информации и данных, которые могут быть добавлены в досье и которые могут способствовать в конечном счете принятию судьями решения. «Прокуратура не имеет дополнений к информации, представленной судом на прошлой неделе по первому вопросу: был ли самолет сбит ЗРК «Бук». Однако мы имеем дополнения по второму и третьему вопросу: была ли ракета, сбившая самолет, запущена из-под Первомайского, и были ли обвиняемые причастны к крушению», – отметила она. Касаясь места запуска ракеты, она представила карту, на которой было отмечено, как отличаются выводы представителей «Алмаз-Антея» от выводов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия). Касаясь вопроса причастности обвиняемых, Риддербекс сказала, что прокуратура, в частности, считает необходимым заново прослушать некоторые перехваченные телефонные разговоры, которые уже были представлены на прошлой неделе, чтобы поместить их в нужный контекст. Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года возобновились в четверг в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах. В течение предстоящих двух дней слово будет предоставлено прокуратуре, которая намерена обсудить документы и материалы в досье, на которые считает необходимым обратить внимание. На прошлой неделе проходящий в Нидерландах суд по делу о сбитом над Донбассом Boeing, при всей своей ангажированности, начал озвучивать важные для российской позиции данные. И прежде всего выяснилось, что ключевой свидетель обвинения ничего не знает о причастности России к данной трагедии. В Крыму объяснили действия плывущих за лодкой Аксенова мужчин 17 июня 2021, 14:20

Фото: Телеканал Крым24/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Плавающие по затопленным улицам Керчи люди, попавшие на видео с главой Крыма Сергеем Аксеновым, не имеют отношения к Министерству по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму. В ведомстве сообщили, что «это не спасатели МЧС», это некие «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео», передает «Интерфакс». «Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками», – добавили там. Между тем, советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что «плывущие в кадре в гидрокостюмах – республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России», передает ТАСС. «Сотрудники (спасслужбы) сопровождают все лодки, сопровождают пешком, в специальных гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска получить травму – невозможно. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был», – сказал Аксенов журналистам. Он уточнил, что на лодке ему необходимо было приблизиться к больнице, которая также оказалась затоплена, чтобы оценить ее повреждения. По его словам, спасатели «плавают так весь день». «Предлагаю всем паразитирование (на данной ситуации) снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, они сопровождают так всех без исключения», – отметил глава республики. Ранее телеканал «Крым-24» распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает результаты подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах. Ролик вызвал резонанс в Сети. В Крыму ввели ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней. Напомним, в ночь на четверг на восток полуострова обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Грузинские гастарбайтеры в Германии оказались в уничижительных условиях 17 июня 2021, 10:49 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Граждане Грузии, впервые в этом году легально выехавшие на сезонные работы в сфере сельского хозяйства в Германию, живут и работают в «уничижительных условиях», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. По данным Общественного ТВ Грузии «Первый канал», «нарушены все условия контракта, однако работодатели ничего не делают для исправления ситуации». Грузины собирают клубнику, им должны платить более 1400 евро в месяц, а платят только 300, отмечает ТВ. По контракту грузины должны проводить на сезонных работах три месяца. «Они живут в старых и сырых помещениях, нормально не могут принять душ, там грязь, антисанитария, не работают туалеты, нет квалифицированной медицинской помощи», – сообщает ТВ со ссылкой на самих работников и немецких коллег. «Условия оскорбительны для наших граждан, а МИД и Минздрав Грузии никак на это не реагируют», – сообщила телекомпания. Власти Германии потребовали от работодателей улучшить условия и соблюдать контрактные обязательства, но те этого не сделали. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Германия подписала с Грузией в середине января соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия». Срок трудоустройства – от одного до трех месяцев, режим работы – пять-шесть дней в неделю, от восьми до десяти часов в день. Минимальная заработная плата – 9,50 евро в час (начисленная), с вычетом налогов, расходов на питание и проживание. Поехать на работы захотело до 100 тыс. граждан Грузии. Ранее грузинские гастарбайтеры также жаловались на невыносимые условия в Германии. Рябков: Россия ничего не просила у США на саммите 17 июня 2021, 19:27

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Российская делегация реагировала на вопросы американской стороны по многим направлениям и дала четкие и аргументированные ответы на все претензии США во время саммита в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Мы реагировали на их постановку вопросов по многим направлениям. Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали. На все их претензии ответы давались – четкие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей», – сообщил Рябков, передает ТАСС. Замглавы МИД России также отметил, что Россия ничего не просила у США на саммите, в том числе и отмены американских санкций, поскольку «разговор в такой плоскости не мог идти в принципе». «Это комплексный вопрос, но это не тема повестки дня для ее проработки и какого-то обсуждения с американцами: вот, давайте этим займемся и к чему-то придем, как к какому-то общему результату», – уточнил он. «С нашей стороны санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определенный контекст наших отношений ровно так, как это сделал сам президент [России Владимир Путин] на пресс-конференции», – добавил Сергей Рябков. По его словам, в соответствии с этой позиций, Россия отмечает ущерб от санкций, который так же понесли и сами американцы, и бизнес США. Санкции в чем-то простимулировали развитие России, «в чем-то напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платежных систем». Уточняется, что вопрос о том, простила ли американская сторона что-то у России во время переговоров, Рябков переадресовал Вашингтону. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США 17 июня 2021, 21:46 Текст: Вера Басилая

В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости». По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было. Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен.