В ЦИК обсудили необходимость многодневного голосования «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы 17 июня 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Государственной думы, отметив выполнение поручений президента, развитие социально сферы и поддержку регионов. «Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, отметил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, слова которого приводятся на сайте ЕР. «В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми – увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», – отметил он. Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке «Единой России». «Она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации – из бедности в средний класс», – подчеркнул он. В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с правительством и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе, одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе – он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку». «С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их», – сказал Исаев. Это повлекло за собой комплексные изменения в этой сфере – в частности, были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат – например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, все происходит автоматически. «Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, сегодня человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет», – отметил Исаев, добавив, что переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем. Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений президента, отметил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В седьмом созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида. «Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», – подчеркнул Макаров. Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий. В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов. «Это значит предоставление всем гражданам – независимо от того, в какой территории они проживают – равных возможностей по доступу к социальным благам и услугам, достойной работе и достижениям культуры», – сказал он. Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов – включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью. Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

Госдума утвердила поправки «Единой России» в закон о зачислении братьев и сестер в одну школу 15 июня 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками «Единой России» о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от места жительства. Согласно документу, отменяется правило, по которому братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в школу или детский сад только в том случае, если живут на одной жилплощади, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи – особенно многодетные – ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры», – сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. С предложением сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации Аршинова выступила на форуме «Единой России» «Большой семейный совет» 31 мая. Инициативу партии поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В тот же день «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер. Их подготовили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член президиума Генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова. Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО 15 июня 2021, 12:20 Текст: Алексей Дегтярев

Госдума приняла закон, отменяющий необходимость техосмотра автомобиля для получения полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Принятый Госдумой закон исключает необходимость техосмотра для получения ОСАГО, также водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра, передает РИА «Новости». Эти изменения должны вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе, все согласны – и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился незаконный бизнес. «Возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – указал он. Ранее руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников отмечал, что по проекту закона МВД, процедура техосмотра для владельцев легковых автомобилей должна была стать добровольной. Правительство предложило запретить банкам направлять за рубеж данные о клиентах 15 июня 2021, 20:01

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому предлагается запретить банкам направлять за рубеж сведения о клиентах и их операциях, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. «Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости». Кроме того, законопроектом предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов. В пояснении к проекту отмечается, что он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров РФ и «не окажет влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации». «Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», – отмечается в пояснительной записке. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Закон «Единой России» о занятости единогласно принят в ГД 16 июня 2021, 21:41 Текст: Елена Мирошниченко

Принятые депутатами Госдумы поправки «Единой России» продолжают систему изменений социально-трудовых отношений. Они позволят использовать технологии цифровизации на благо граждан, сказал первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев в ходе пленарного заседания. «Сегодня мы принимаем чрезвычайно важный законопроект для миллионов наших сограждан. Он предоставляет возможность выбора – либо очный приход в службу занятости, либо решение подавляющего большинства вопросов в онлайн-режиме. Он избавляет граждан от необходимости бегать и собирать справки, <...> расширяет категории тех, кто сможет получить помощь и поддержку различных видов от служб занятости, <...> систематизирует работу с инвалидами в поисках работы переносит норму о квотировании рабочих мест для инвалидов в закон о занятости населения», – отметил парламентарий. Об этом говорится на сайте ЕР. Данный закон прошел беспрецедентно широкое обсуждение, напомнил Андрей Исаев. «По инициативе «Единой России» его обсуждали на площадках во всех регионах нашей стране, в нем участвовали профсоюзы, работодатели. Мы получили замечания и предложения от более, чем 70 регионов», – отметил он. В новом созыве «Единая Россия» продолжит работу по совершенствованию трудового законодательства. «Действительно, изменения назрели, закон в действующей редакции был принят 30 лет назад. Мы увидели, что работа должна быть продолжена, и в следующем созыве с учетом поступающих предложений внесем новую редакцию закона о занятости, редакцию, направленную на защиту прав и интересов наших граждан», – подытожил Исаев. Ранее сообщалось, что в следующем созыве Госдумы «Единая Россия» намерена продолжать работу над изменениями трудового законодательства, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работникам и работодателям. Для разработки машин скорой помощи предложили учитывать мнение врачей и водителей 15 июня 2021, 19:40

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елена Лексина, Андрей Самохин

«По сравнению с Москвой и Подмосковьем, где машин скорой помощи достаточно, в глубинке ситуация кардинально отличается. Там, конечно же, нужна помощь», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков, комментируя планы поставок машин для «скорой помощи» в регионы. Сама по себе линейка предложений видов автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП) в России расширяется, однако у нас до сих пор нет концептуальной научно-обоснованной разработки этих моделей, заявил председатель профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. «Такие модели надо проектировать после консультаций с врачами», – говорит эксперт. Следует не просто заполнять медаппаратурой те модели, которые уже имеются, а выверяют их эргономику и удобство использования в работе. Комиссия, которая будет участвовать в разработке и приемке АСМП, должна включать не только врачей, но и водителей машин «скорой», чтобы они все пощупали сперва своими руками, полагает Баляков. «Для города нужна одна подвеска, для деревень – другая. При этом есть вещи универсальные: например, у врача должна быть возможность подойти к носилкам в салоне с двух сторон. В некоторых нынешних моделях, чтобы вытащить ящик реанимации, требуется сначала выкатить носилки. На полках внутри салона врачам приходится самостоятельно мастерить бортики, чтобы лекарства оттуда не слетали при тряске», – перечислил Беляков. «В Подмосковье закупили в целом хорошие «форды», но угол разворота этой машины порой затрудняет въезд во дворы, когда они забиты припаркованными автомобилями. Надо либо освобождать дворы, либо покупать машины с другим углом разворота», – предлагает председатель профсоюза. Кроме того важным тестом для автмобилей станет их эксплуатаци зимой, «тогда мы поймем, насколько эти машины проходимы, не застрянут ли в пути». Ранее на Всероссийском форуме волонтеров-медиков представители «Единой России» взяли на себя обязательство подготовить и предложить президенту программу обновления парка машин скорой помощи АСМП в регионах. Положительное решение по этой программе Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию в апреле. В результате в ближайшие три года в села поступит дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи. Кроме этого, президент поручил обеспечить приобретение в 2022-2023 годах дополнительно не менее 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов. Замсекретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко уверен, что программа обновления парка АСМП будет реализована без промедлений. Он добавил, что «обновление должно стать плановым, то есть постоянно действующим механизмом, ведь автомобили скорой помощи изнашиваются, к тому же сама техника развивается». Собеседник напомнил о том, что во время форума волонтеров-медиков «Мы вместе» к нему обратилась группа добровольцев с просьбой поставить на федеральном уровне вопрос обновления парка АСМП. «Это масштабная, серьезная проблема. Я пообещал поднять ее на уровень президента. Позднее партия проинформировала президента о том, что есть такой запрос, и Владимир Путин поддержал эту инициативу», – рассказал Ревенко. Парламентарий подчеркнул, что «крупная серьезная программа коснется практически всех регионов нашей страны». «Когда люди звонят в «02», как правило, речь идет о жизни и смерти человека, о том самом «золотом часе», когда необходимо оказать экстренную медпомощь. Поэтому сотрудники «скорой» должны иметь в своем арсенале самую современную технику, все необходимое оборудование, – убежден депутат. – Причем, нужно обеспечить регионы разными модификациями АСМП – в зависимости от местности». По данным отчета «Об итогах работы Минздрава», в прошлом году на балансе медучреждений состояло более 20 тысяч АСМП всех классов с разной степенью износа – от 70 до 25 процентов. Считается, что существенный износ «скорой» происходит уже после трех лет работы, а после пяти – машину нужно менять. Pасчет средств федерального бюджета дополнительно в прошлом году в регионы поставили почти полторы тысячи новых автомобилей скорой помощи класса В и более 1200 реанимобилей. Кроме этого, более 180 машин закупил Минпромторг. Благодаря этому, парк скорой помощи по этим двум классам машин обновился почти соответствено на 14 % и более чем на 23 %. В прошлом году правительство определило и трех поставщиков автомобилей «скорой помощи»: это «Форд Соллерс», Горьковский и Ульяновский автозаводы. Приняты законы об уголовной и административной ответственности за участие в нежелательных НПО 16 июня 2021, 16:46 Госдума приняла в третьем и окончательном чтении введение уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными в России. Изменения вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса России, сообщила комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в своем Telegram-канале. Законопроекты разработаны по инициативе комиссии.



«Принятые сегодня законы – это предупреждение тем профессиональным провокаторам, которые за деньги нежелательных организаций сеют панику, дискредитируют работу по борьбе с коронавирусом, провоцируют беспорядки на улицах наших городов, втягивают в это детей, готовят провокации на выборах, вербуют и обучают новых лоббистов интересов недружественных стран», – сказал глава комиссии Василий Пискарев. Согласно документу, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной НПО в России, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, либо имеющим судимость по этой статье, наказывается штрафом от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух лет, либо обязательными работами от 360 часов, либо принудительными работами до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы от года до четырех лет с правом на запрет заниматься определенной деятельностью до 10 лет. Сбор средств или финансирование нежелательных НПО в России наказывается обязательными работами до 360 часов, либо принудительными работами до четырех лет с ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы от года до пяти лет с запретом на занятие определенных должностей до 10 лет. За организацию нежелательной иностранной НПО в России обвиняемым грозят обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 20.33 кодекса, она предусматривает штрафы за участие в работе такой структуры для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 100 тыс. рублей. Эксперт: «Единая Россия» максимально полно ответила на общественный запрос на новых политиков 15 июня 2021, 18:13 Текст: Елена Мирошниченко

Добровольцы и общественные деятели не только участвовали в процедуре, но и побеждали – это значит, что они с высокой долей вероятности станут кандидатами от «Единой России» на выборах в Госдуму по итогам Съезда, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Для этого были предприняты определенные усилия после встречи волонтеров с президентом Владимиром Путиным, когда было обращение к руководству партии создать условия для того, чтобы непартийные кандидаты участвовали в предварительном голосовании. Партия предприняла много организационных усилий. Волонтеры и общественники обучались для того, чтобы составлять конкуренцию опытным политикам. В федеральные и региональные оргкомитеты вошли непартийные представители, чтобы защищать их интересы. Поэтому результат – среди участников [процедуры] непартийных было гораздо больше, чем членов партии», – сказал Константин Костин. Об этом говорится на сайте «Единой России». Он так же отметил, что все еще высок запрос на более тесное взаимодействие «Единой России» с населением, а также омоложение состава партии – об этом говорят исследования ВЦИОМ, ФОМ, ИНСОМАР. Постепенно снижается запрос на использование новых каналов коммуникации с людьми – это значит, что «Единая Россия» качественно использует эти возможности для общения с избирателями, подчеркнул Константин Костин. Уточняется, что социологические опросы показывают, что в обществе существует запрос на обновление программы партии. Сейчас «Единая Россия» разрабатывает проект документа – его будут утверждать на Съезде 19 июня. После программу обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений. В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что «Единая Россия» в своей предвыборной Программе предусмотрит систему эффективной социальной помощи. Для этого необходимо создание системы адресной помощи, учет всех видов социальной поддержки и доходов граждан. «В эту пятилетку мы активно использовали практику социального контракта, когда средства направляются не просто на оказание помощи человека, а с ним заключается контракт, помощь оказывается целевым образом для того, чтобы он вышел из трудной жизненной ситуации. На этом мы предлагаем сделать акцент в нашей предвыборной Программе», – сказал он. К отдельным категориям, которым партия предлагает уделять внимание, Андрей Исаев предложил отнести молодежь, детей-сирот, а также людей с инвалидностью. «Мы предлагаем активно использовать цифровые технологии, в частности, это рост числа заочных медико-социальных экспертиз, возможность самостоятельного приобретения технических средств реабилитации, лекарственных средств с использованием электронного сертификата», – подчеркнул первый замруководителя думской фракции «Единой России» в Госдуме. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место. Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. «Единая Россия» за пять лет создала комплексную систему поддержки семей с детьми 15 июня 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» совершенствовала федеральное законодательство в течение последних пяти лет, чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, заявила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала. «Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома», – отметила Окунева, слова которой приводятся на сайте «Единой России». На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тыс. семей. Также при поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля. О необходимости такой помощи в своем послании говорил президент Владимир Путин, после чего ЕР оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка. Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. Также в два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей. «Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот. Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно», – отметила Окунева. Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае. Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время. В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, отметила председатель «Совета Матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая. Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы. В России вступит в действие упрощающий получение инвестиций для стартапов закон 15 июня 2021, 19:48 В России через 10 дней вступает в силу закон, вводящий в России один из самых популярных в мире способов привлечения инвестиций для стартапов ранних стадий. Законопроект о «конвертируемом займе» принят в Думе благодаря поддержке «Единой Росси». «В Кремниевой долине или популярных юрисдикциях с британским правом основатели могут положиться на механизм «конвертируемого займа», который позволяет заключать соглашение с инвестором буквально на салфетке в кафе и быть уверенным, что деньги поступят максимально оперативно. В развитых стартап-экосистемах доступность такого механизма при десятках тысяч активных бизнес-ангелов заметно повышает шансы инноваторов на стадиях pre-seed и seed преодолеть «долину смерти». По оценкам экспертов, им пользуется каждый третий в мире стартап», – говорится в сообщении на сайте центра социального проектирования «Платформа».



«Отсутствие механизма быстрого привлечения инвестиций в российской юрисдикции угрожало тысячам перспективных российских проектов, резко снижая их шансы прорваться через «долину смерти». Запуская разработку нового решения, начинающие предприниматели обычно полагаются на сбережения, средства, которые удалось привлечь от друзей и родственников или энтузиазм случайного инвестора, который готов рискнуть и положиться на доверие. Но стартовый капитал имеет свойство быстро «сгорать»: то, что венчурный рынок называет burn rate – скорость «сжигания» денег, – ежедневный кошмар IT-предпринимателя», – отмечают эксперты «Платформы». Отмечается, что «механизм, закрепленный в регуляторике большинства популярных для стартапов юрисдикций, дает участникам сделки возможность оформить инвестицию как займ с правом инвестора конвертировать его в долю в капитале через определенное время и на согласованных заранее условиях. То есть компания просто берет деньги у инвестора в долг, но с обязательством, что к определенному сроку она либо вернет их, либо передаст инвестору долю в капитале. Причем, чаще всего право выбора способа исполнения обязательств остается у кредитора. Конвертация проходит по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах роста компании или в направлении развития бизнеса, инвестор забирает деньги в соответствии с условиями обычного договора займа. Заключив такую сделку, инвестор может отложить на будущее все вопросы, связанные с вхождением в капитал». По мнению автора статьи, закон «обеспечивает гибкость и скорость – критические факторы для начинающих предпринимателей». «В обычной сделке вхождения в капитал инвестор, скорее всего, выбирает долгий путь проверки и оценки проекта - due diligence. Это значит, что сначала он запрашивает у стартапа тонну юридических и финансовых документов, отправив предпринимателей по инстанциям - вместо того, чтобы развивать бизнес. А на следующем шаге инвестору и компании предстоит затяжной вояж по нотариусам, банкам и налоговым службам, что катастрофически тормозит привлечение денег. В типичной ситуации, когда ресурсы на операционную деятельность необходимы «вчера», а нужно обивать пороги для сбора справок и готовить документы для сделки, часто оказывалось, что многие компании просто закрывались, не дождавшись инвестиций. Для иных хождение «по мукам» могло занимать от пяти до девяти месяцев. Принятый закон не только освобождает от необходимости идти по длинному пути, но и позволяет кратно сократить число документов, необходимых для оформления сделок инвестиций», – говорится в статье. Уточняется, что «снижая барьеры и риски конфликтов для предпринимателей и инвесторов, новый механизм поможет улучшению инвестиционной привлекательности стартапов в российской юрисдикции. За счет чего? Сейчас в России единственной гарантией, что инвестор получит долю в капитале, выступает выпуск конвертируемых облигаций или опционов в соответствии с нормами «Закона о рынке ценных бумаг». Какие бы корпоративные договоры, заверения и убеждения ни оказались на столе перед инвестором, всегда оставался риск, что стартап просто не исполнит свои обязательства. Новый законопроект дает возможность компании обеспечить все корпоративные решения до того, как наступили основания для получения доли в компании. То есть заключили договор – и дальше все зависит только от того, достигнет ли компания предусмотренных договором конвертируемого займа показателей». «Принятый законопроект будет способствовать деофшоризации экономики. Отсутствие механизма быстрых вложений в российском праве подталкивало бизнес оформлять отношения в юрисдикциях с британским правом или в США, но ценой скорости была высокая стоимость оформления сделок. Для начинающего стартапа цена регистрации бизнеса в офшорной юрисдикции сопоставима с общей суммой первоначальных инвестиций – от 50 тыс. долларов и выше. Конвертируемый займ в российском праве освобождает от необходимости уходить в офшор. По оценкам директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова, число сделок на ранней стадии с использованием конвертзайма уже в ближайшем будущем должно составить 90%, на поздних стадиях – до 70%», – заключает автор. В ЕР рассказали о противоковидных мерах безопасности во время съезда партии 16 июня 2021, 20:49 Текст: Елена Мирошниченко

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями «Единая Россия» обеспечит максимальные меры безопасности для участников 20 Съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее. Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку. Об этом говорится на сайте ЕР. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия – делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале. Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке Съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Для представителей прессы будет организована онлайн трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу Съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место. Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. Депутат: В предвыборной программе ЕР найдут отражение вопросы развития промышленности 15 июня 2021, 20:19 Текст: Ксения Панькова

В предвыборной программе «Единой России» найдут отражение вопросы развития промышленности, малого бизнеса и поддержки регионов, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, руководитель рабочей группы «Экономика» комиссии по подготовке предвыборной программы партии Андрей Макаров. «Это очень серьезная программа, связанная с возможностями регионов, с точки зрения бюджетной налоговой политики направленная именно на то, чтобы регионы имели финансовые источники для реализации своих полномочий», – приводятся на сайте партии слова Макарова. Парламентарий напомнил, что в партии намерены добиться увеличения расходов на здравоохранение, включая первичное звено и высокотехнологическую медпомощь. Отдельное внимание уделят вопросам образования, в том числе строительству новых школ и ремонту действующих. Кроме того, речь идет о развитии региональной инфраструктуры, ЖКХ, создании современной комфортной городской среды, благоустройстве и обновлении парка общественного транспорта. В свою очередь президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов отметил роль предварительного голосования «Работа, проведенная по предварительному голосованию, показала, что любой, даже не член партии, может стать достойным представителем в законодательных органах власти», – констатировал он. Ранее председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что добровольцы и общественные деятели не только участвовали в процедуре, но и побеждали – это значит, что они с высокой долей вероятности станут кандидатами от «Единой России» на выборах в Госдуму по итогам Съезда. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей Президент России Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. Госдума одобрила введение наказания за организацию работы нежелательных НПО 15 июня 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательным на территории России. Работа в такой НПО может повлечь штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Если речь идет об организации работы НПО, то максимальный тюремный срок увеличивается до шести лет. Предоставление или сбор средств для нежелательных НПО повлечет лишение свободы на срок от одного года до пяти лет, передает ТАСС. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за рубежом. Путин очно примет участие в съезде «Единой России» 15 июня 2021, 10:22 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует очно принять участие в съезде «Единой России» в субботу, 19 июня, несмотря на усиление в Москве антиковидных мер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да, планируется с учетом принятых мер», – ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли по-прежнему очное участие Путина в съезде единороссов в нынешних эпидемиологических условиях в столице, передает ТАСС. Ранее источник в партии сообщил, что «Единая Россия» пока не планирует переносить назначенный на 19 июня предвыборный съезд в связи с введением в Москве новых мер противодействия коронавирусной инфекции и объявлением «длинных выходных». При этом источник отмечал, что обсуждается минимизация числа гостей и участников съезда вплоть до кворума. Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например, в Ивановской области и Санкт-Петербурге. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. Эксперты рассказали о расширяющих избирательные права граждан изменениях в законодательстве 15 июня 2021, 16:41 Современное законодательство о выборах создает условия для проведения выборов в Госдуму на принципах открытости, в нем предусмотрены все необходимые механизмы по защите конституционных прав граждан и интересов государства, говорится в докладе Независимого общественного мониторинга (НОМ). Ключевые тезисы доклада представил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. «В 2018 – 2021 гг. в действующее законодательство был внесен ряд изменений, направленных на совершенствование избирательного процесса, расширение избирательных прав граждан, развитие электоральных процедур и создание условий для противодействия внешнему влиянию на выборы», – сообщил эксперт. Правозащитник подчеркнул, все внедренные в избирательную практику новации основаны на изучении зарубежного опыта, что позволяет развиваться избирательной системе России в русле общемировых тенденций. Так, например, для лиц, поддерживающих преступные элементы, действуют жесткие ограничения в выдвижении на выборах в США и в Израиле. Запрет в праве баллотироваться действует и для граждан, признанных виновными в неоднократном нарушении избирательного законодательства (Франция). Об этом сообщается на портале НОМ. За последнюю четверть века сформировался полноценный институт общественного наблюдения за выборами всех уровней. Об этом подробнее рассказала член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова. «Именно благодаря качественному общественному контролю к старту федеральной кампании многодневное голосование прошло успешную апробацию. Во всех регионах, где оно проводилось, мы выявляли и разрешали трудности, связанные с организацией процедуры. Теперь мы четко понимаем, на какие нюансы в обучении наблюдателей по этому вопросу в дальнейшем нужно сделать упор», – рассказала она. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин в своем выступлении подчеркнул, что закрепление возможности многодневного голосования в законодательстве – «крайне важное достижение для сегодняшнего дня». По словам эксперта, в последнее время наметилась тенденция на ухудшение эпидемической ситуации в стране: «Она продолжает оставаться серьезной. В сравнении с прошлым годом уровень смертности от пандемии в июне стал выше в четыре раза. Угроза заражения останется и до сентября. В этой связи выборы требуют дополнительного обеспечения безопасности здоровья». Этой же цели, отметил эксперт, отвечает и применение дистанционного электронного голосования на выборах. Вместе с тем, как показала практика проведения ДЭГ, интерес к новации у россиян большой: общая явка на кампаниях 2020 года составила более 90%. Одним из ключевых блоков содержания доклада стали вопросы о повышении требований к кандидатам на выборные должности. «В вопросе ограничений в выдвижении на выборах для иноагентов Россия в тренде общемировых политических процессов. Мы также, как и другие демократические страны, стремимся предохранить наши избирательные процессы от внешнего влияния, поэтому нормы о маркировании агитационной продукции справедливы», – поделился мнением заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, принятые поправки «естественное стремление защиты общества от влияния прозападных, разрушительных явлений». Своевременны, отметил Владимир Шаповалов, и ограничительные меры для лиц, совершивших преступления в сфере нарушения закона о выборах. «Мы слышим критику, что власть недостаточно борется с преступлениями. Ограничения для фальсификаторов – достойный ответ на эти вызовы», – подчеркнул политолог. Избирательное законодательство учитывает риторику США по поводу холодной войны, считает профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков. «Против России идет гибридная война. В таких условиях внедренные, конкретные ограничения – просто необходимость, обусловленная вызовами времени», – подчеркнул эксперт. Он также отметил, что на сегодняшний день созданы все необходимые условия для правового регулирования предстоящей федеральной кампании, конкуренция в ходе которой «будет только нарастать». «Активность и работа партий динамический импульс в связи с наделением Госдумы большими полномочиями. Конкурентная среда будущих выборов создана», – отметил профессор. По мнению ректора Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислава Еремеева, глубокий анализ эволюции законодательства о выборах в Госдуму, представленный в докладе, говорит о том, что избирательная система страны построена на принципах информирования, максимального привлечения граждан к общественному контролю за голосованием и создания доступных и безопасных условий для волеизъявления. «Состояние действующей избирательной системы нам очевидно. Важнее то, что сегодня мы на правильном пути. А путь – воплощение конституционных оснований по формированию таких органов власти, которые будут максимально отражать политические предпочтения граждан», – заявил эксперт. «Доклад выступает своего рода политико-правовой матрицей предстоящих федеральных выборов. Он отражает ту реальную жизнь, потребности общества и вызовы, которые сформировались за последние годы», – убежден профессор, заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. Особенно значимыми изменениями в законодательстве о выборах, по мнению эксперта, являются ограничения для лиц, которые, будучи гражданами России, «живут по правилам США». «Их продвижение в публичной плоскости может быть крайне опасно для национальной целостности и суверенитета страны. К явлению «двойного гражданства» должна быть выработана общественная нетерпимость. Установленная законодательством ответственность данных лиц перед государством и обществом позволит создать условия для создания таких отношений в электоральной плоскости, благодаря которым итоги выборов не будут подвергаться сомнениям», – заявил профессор. «Доклад содержит качественную аналитику и обоснованные выводы, очень полезные и нужные для работы региональных общественных палат, экспертных электоральных и наблюдательских сообществ. Сейчас важно организовать обсуждение этого доклада в регионах. Так, новый вектор развития получит вопрос о формировании единых электоральных практик», – поделился мнением по итогам презентации доклада член Общественной палаты Волгоградской области, член Исполкома Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш. Издание «Медиазона» могут включить в реестр организаций-иноагентов 15 июня 2021, 15:18 Текст: Алина Назарова

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучает возможность включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание «Медиазона», сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Комиссия изучает обращение Фонда защиты национальных ценностей с предложением включить в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, сетевое издание «Медиазона», – сообщил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии. По его словам, «представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания. «(Информация) направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», – пояснил он. Пискарев также сообщил, что ранее «Медиазона» уже попадала в поле зрения комиссии в связи с тем, что ее деятельность рекламировала нежелательная в России НПО «Пражский центр гражданского общества». Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете участия в избирательных кампаниях незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ-иноагентам.