В России захотели ограничить применение шипованной резины

Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, призвала МВД, Минтранс и Госдуму ужесточить правила применения шипованных шин, объясняя это ущербом, который шипы наносят покрытию, а также рисками для выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Регионам предлагается установить четкий период времени, когда шипованные шины можно будет использовать. Скорость для таких машин должна быть ограничена 80 км/ч за городом, 60 км/ч – в городе, при этом под стеклом должен быть опознавательный знак «Ш». Водителей, использующих покрышки с шипами летом, требуют штрафовать на 2 тыс. рублей, передает «Коммерсант».

Вместе с тем водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов, от штрафов освободят.

Отмечается, что предложения ужесточить правила для шипованной резины звучат не первый год, но ни одно из них пока не было реализовано. Теперь эти идеи оформлены в виде «обобщенного плана», пояснил президент «Росасфальта» Николай Быстров.

По его словам, ситуация обострилась в связи с необходимостью реализовать нацпроект «Безопасные и качественные дороги»: к 2030 году в стране должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог, но из-за бесконтрольного применения шипов уже через один-два года снова появляется колея.

«Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки – особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», – пояснил Быстров.

Он подчеркнул, что ассоциация не предлагает запретить шипы: идея заключается именно в регулировании их использования.

В Минтрансе подтвердили, что получили обращение ассоциации. В ведомстве указали, что идея требует «проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей». Также там заметили, что на многих дорогах зимой вместо чистого асфальта разрешен «уплотненный снежный покров». Даже после обработки реагентами он обеспечивает коэффициент сцепления существенно ниже, чем у мокрого асфальта: шипованная резина нужна там для исключения аварий.

В ведомстве считают, что проблему износа дорог нужно решать «комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей».

В 2021-2022 годах ведомственный институт РосдорНИИ проведет исследования на тему реального влияния шипов, обещают в Минтрансе.

Рост цен на битум ведомство объяснило «волатильностью рыночных макропараметров».

ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанности вешать знак «Ш» и дополнительные запреты, сообщили, между тем, в МВД. В подмосковном минтрансе заявили, что не поддерживают «радикальные предложения» по запрету шипованной резины, но поддержали идею по ограничению скорости: «Максимальный урон шипованная резина наносит наиболее интенсивным дорогам, где образуется колейность уже после двух сезонов эксплуатации. Проблема нарастает, так как ежегодно в Подмосковье растет интенсивность движения и количество автомобилей».

Депутат Госдумы Александр Васильев (ЕР) считает, что вопрос должны решать собственники дорог. На его взгляд, необходимо дать им право вводить ограничения на использование шипованной резины вплоть до полного ее запрета – например, на платных дорогах «Автодора».

«Хочешь пользоваться платной дорогой – покупай «липучку» (зимняя нешипованная резина) хочешь на шипах – пользуйся бесплатной альтернативной дорогой», – сказал депутат.

Исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева указала, что помимо шипов на износ дорог влияют качество покрытия, соблюдение весовых ограничений, интенсивность движения, агрессивность реагентов.

Она также заявила, что в России часто нарушается технология укладки асфальта, из-за чего и происходит его ускоренный износ. За рубежом в дорожном строительстве используется резиновая крошка, получаемая после утилизации шин, которая повышает устойчивость дороги к износу, но в России эта технология так и не прижилась.

При этом контроль за нарушением правил сезонности она поддержала: «Требование по сезонной смене шин обусловлено вопросами безопасности. Зимние и летние шины отличаются друг от друга по составу резиновой смеси и по рисунку протектора». Про этом эксперт выступила против скоростных ограничений, поскольку все машины, независимо от типа резины, едут в едином потоке.

«Это будет только способствовать возникновению дополнительных аварийных ситуаций», – считает Чурмеева.

В данный момент формально запрещено ездить на шипованных шинах в июне-августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны.

Напомним, в 2019 году срок эксплуатации зимних шин предложили сократить. В ноябре 2020 года член комитета по транспорту и строительству Госдумы, депутат Александр Васильев заявил, что почти каждый год идет обсуждение возможности запрета шипованной резины ради спасения российских дорог, однако единого мнения по этому поводу по-прежнему нет.

В апреле 2021 года депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в возможности введения штрафов за езду на зимней резине летом.