Срок эксплуатации зимних шин предложили сократить

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия, следует из текста исследования специалистов компании.

По данным «Автодора», 90% ущерба российские дороги получают в зимний период, в связи с чем специалисты предлагают сократить срок эксплуатации шипованных шин до 188 дней (сейчас ездить на «шипах» разрешено 273 дня – с начала сентября по конец мая), передает RT.

Для регионов страны предлагается законодательно установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями.

За эксплуатацию шипованной резины вне установленного периода «Автодор» предложил ввести административный штраф.

Также для лучшей сохранности дорожного покрытия предлагается установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70-80 км/ч на дорогах всех типов.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», – заявили в «Автодоре».

Там добавили также, что о результатах работы уже проинформирован Минтранс.

Напомним, в мае в Российском дорожном научно-исследовательском институте предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период, когда большинство автовладельцев передвигаются на шипованной резине, чтобы уменьшить износ дорожного покрытия и вред экологии.

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