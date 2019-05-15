Скорость движения автомобилей зимой предложено снизить

В Российском дорожном научно-исследовательском институте предложили снизить скорость движения автомобилей в зимний период, когда большинство автовладельцев передвигаются на шипованной резине, чтобы уменьшить износ дорожного покрытия и вред экологии.

«После 70-80 км/ч износ увеличивается значительно. В связи с этим, если мы ограничим скорость, то это приведет не только к уменьшению износа дорожного покрытия, но и к повышению безопасности движения», – рассказал заведующий кафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта (МИИТ) Николай Лушников RT.

Он отметил, что меньшее воздействие шипованной резины на покрытие дорог поможет снизить негативное влияние автотранспорта на экологию.

После анализа данных автоматических станций контроля загрязнения воздуха в Москве с 2013 по 2015 годы выяснилось, что самая высокая концентрация взвешенных частиц (смесь мельчайших твердых и жидких частиц, образовавшихся при разрушении дорожного покрытия) в атмосфере совпадает по времени с сезонной сменой шин и наблюдается вблизи наиболее оживленных автомагистралей.

Исследователи уточнили, что воздействие шипов на дорожное покрытие ведет к образованию пыли, содержащей вредные вещества, а они могут привести к развитию сердечно-сосудистых и аллергических заболеваний.

«Пока мы не можем сказать, на сколько именно нужно снизить скорость, для этого потребуется дополнительное исследование. Но такая мера уже распространена в зарубежных странах и признана успешной», – добавил Николай Лушников.

Ранее сообщалось, что скоростной режим на федеральных трасах могут изменить с 90 км/ч до 110 км/ч.