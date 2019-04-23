Предложено изменить скоростной режим на федеральных трассах

На федеральных трассах могут повысить скорость с 90 км/ч до 110 км/ч, с соответстввующим предложением выступил вице-премьер Максим Акимов.

«Минтрансу (поручил) совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», – передает его слова ТАСС.

Сейчас вне населенных пунктов, в том числе на федеральных трассах, легковым автомобилям позволено разгоняться до 90 км/ч. На дорогах, которые попадают под категорию «автомобильные трассы», то есть имеющие полосы движения шириной не менее 3,75 метра и четыре полосы движения, а также не менее одного уровня движения, и на некоторых платных трассах возможна скорость в 110 км/ч и выше.

Между тем, в России обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости движения с 20 км/ч до 10 км/ч. ГИБДД поддерживает эту идею.