В Госдуме высказались о возможности запрета шипованной резины

Депутаты почти каждый год обсуждают возможность запрета шипованной резины ради спасения российских дорог, однако единого мнения по этому поводу по-прежнему нет, рассказал член комитета по транспорту и строительству Госдумы, депутат Александр Васильев.

Васильев заявил, что «мы очень часто этот вопрос обсуждаем», он считает, что «какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет», передает радио Sputnik.

«Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину. Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой», – пояснил депутат.

Введение полного моратория на использование шипованной резины в России в Госдуме отвергают, однако о региональных запретах говорят активно, уточнил Васильев.

«Говорили про их введение отдельными субъектами России, например Москвой, или отдельными владельцами дорог, например, госкомпанией «Автодор» или «Росавтодор». Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы. На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог», – считает депутат.

При этом Васильев признает, что в России хватает любителей шипованной резины из-за ее низкой стоимости по отношению к другим зимним аналогам. Таким людям он посоветовал изучить европейский опыт: «Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами «выгрызают» до колеи. Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта».

Напомним, в 2019 году срок эксплуатации зимних шин предложили сократить.