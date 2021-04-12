Автоэксперт усомнился в возможности введения штрафов за езду на зимней резине летом

Выхватить из общего потока машину и проверить у нее резину, посмотреть на сезонность и даже глубину протектора, можно исключительно во время проведения специальных операций, но не на глаз, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Согласно новым поправкам в КоАП, которые вступят в силу с первого июня этого года, автомобилистам будет запрещено передвигаться на зимней резине в летний период (июнь, июль, август) и на летней в зимний период (декабрь, январь, февраль). За нарушение водитель будет оштрафован по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» на 500 рублей.

«Я сомневаюсь, что это будет как-то реализовано. Кто вообще будет определять на движущимся транспорте, какая у него резина стоит? Это практически неработающая норма. Правильную сезонность резины можно определить только после проведения на ней специальных операций. В обычной повседневной жизни определить, какая на автомобиле стоит резина практически невозможно и некому это делать», – считает Лысаков.

Он объясняет, что на дорогах крупных городов еще какое-то количество сотрудников ГИБДД есть, но если чуть отъехать от крупного населенного пункта их количество сводится к минимуму. Например, на Московскую область, на один из крупных районов (250 тыс. населения), выделено всего четыре инспектора, что крайне мало.

«Норма допуска транспортных средств с одной стороны существует, в том числе обязывающая использовать сезонную резину в правильный период. Но определить тип резины на глаз, особенно во время обильного потока, невозможно. Тем более, что у грузового, например, транспорта всесезонная резина, там нет летней и зимней. И если уж говорить о сезонности резины, то нужно смотреть не только сезонность, но и глубину протектора, потому что резина может быть зимней по названию, но уже стершаяся до такой степени, что на ней и летом ездить невозможно будет», – рассуждает собеседник.

Единственный вид резины, который еще хоть как-то можно будет определить визуально – шипованная, продолжает депутат. К тому же, при отсутствии на дороге других участников движения автомобиль на таких шинах издает особый характерный звук. Тем не менее, заметив в летний период нарушителя на шипованной резине, который едет в большом потоке в крайнем левом ряду, остановить для предъявления штрафа практически невозможно.

«Учитывая то, что транспортные потоки у нас напряженные, много машин, выхватить из общего потока машину и проверить у нее резину, посмотреть на сезонность и даже глубину протектора, можно исключительно во время проведения специальных операций, но не более того. В повседневной жизни никакого контроля как не было, так и не будет», – уверен Лысаков.

В конце января текущего года стало известно, что МВД России планирует к первому дню лета ввести ряд новых ограничений на использование автомобилей.

Ранее эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что переходить с зимней резины на летнюю следует тогда, когда ночная температура устаканится хотя бы до пяти градусов выше нуля.