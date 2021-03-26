Автоэксперт сказал, как правильно выбрать время для смены зимней резины

Когда ночная температура устаканится хотя бы до пяти градусов выше ноля, тогда уже автомобилистам можно будет смело переходить с зимней резины на летнюю, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев.

Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали Москвичам пока менять шины на летние, поскольку на дорогах все еще возможно образование гололедицы. Переходить на летнюю резину посоветовали тогда, когда прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями.

«Самым опасным периодом в это время года является не дневной период, а ночной, когда температура все-таки еще опускается ниже нуля, и вода, лужи замерзают. Соответственно, большинство аварий происходят в ночные и утренние часы, когда дороги еще не раскатанные, а сырость превратилась в лед», – говорит Бахарев.

В связи с этим он настоятельно рекомендует автовладельцам выждать паузу, а не спешить в автосалон менять резину без очереди. Он подчеркивает, что даже если человек на своем автомобиле не ездит в утреннее или ночное время, все равно стоит повременить.

«Стоит дождаться, пока ночная температура устаканится хотя бы на +5. То есть прямо сегодня я бы не советовал менять резину, лучше выждать паузу. И уж лучше оказаться на асфальте на зимней резине, чем на льду на летней. Думаю, что уже в течение двух недель, по крайней мере в столице, температура устаканится и уже можно будет менять», – подытожил собеседник.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в российскую столицу с опозданием в четыре дня пришла метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля.