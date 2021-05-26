ВШЭ стала единственным российским вузом в пяти предметах Шанхайского рейтинга

Высшая школа экономики увеличила количество предметов в Шанхайском рейтинге до восьми, а по пяти из них стала единственным российским университетом. Это лучший результат среди отечественных вузов.

Наилучший результат НИУ ВШЭ показала в предмете «Математика», войдя в ТОП-100. Также ВШЭ впервые представлена в предметной области «Государственное управление» в диапазоне 151-200 и «Образование» в группе 401-500. Российские вузы раньше не входили в эти области и теперь благодаря ВШЭ стали представлены среди мировых университетов. Кроме того, ВШЭ сохранила свои позиции по политическим наукам и входит в группу 101-150, по экономике – в 201-300, по психологии и деловому администрированию – в 301-400, по менеджменту – в 401-500, говорится в сообщении на сайте вуза.

«Количество российских вузов в мировых рейтингах ежегодно растет. Тому способствовал проект 5-100, в котором Вышка в течение всего проекта являлась бессменным лидером», – заявила старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

При этом она отметила, что Шанхайский рейтинг один из самых строгих и практически независимых от подачи данных университетом. «Более того, из 54 предметов в нем нет гуманитарных. Для Вышки, у которой традиционно сильными являются социально-экономические и гуманитарные науки, представлять единственным вузом Россию по наибольшему числу предметов – это высокое достижение усилий большой команды единомышленников – руководства, научно-педагогического состава, административных сотрудников», – добавила она.

Карелина указала, что с 2012 года ВШЭ усиливает развитие новых для себя научно-исследовательских и инженерных направлений. Сформированные в проекте инструменты развития начали давать результаты уже в 2017 году. «А в 2021-м мы видим наш университет в ТОП-100 рейтинга по математике, что безусловно высокий результат», – отметила она.

Всего в предметный рейтинг ARWU, который известен своими жесткими критериями, вошло 19 российских университетов, из них 13 вузов Проекта 5-100. Вузы представлены в 29 предметных областях из 54 возможных. Наибольшее число российских университетов вошло в предметные области «Математика», «Физика» (по шесть университетов) и «Металлургия» (пять университетов). Некоторые университеты представлены сразу по нескольким предметным областям, в общей сложности российские университеты занимают 61 позицию рейтинга.

По сравнению с 2020 годом в методологии предметного рейтинга ARWU произошли изменения. Увеличилось количество журналов, отобранных на основании опроса ShanghaiRanking’s Academic Excellence Survey, в рамках индикатора TOP. В 2021 году на основании проведенного опроса были отобраны 164 лучших журнала для использования в рейтинге по 48 предметным областям; в то время как 2020 году – 151 журнал по 47 предметным областям. В 2021 году в рамках индикатора TOP для предметного рейтинга «Информатика и информационные технологии» число рассматриваемых конференций в данной области расширилось с 22 в 2020 году до 26. Также изменились веса индикаторов в следующих предметных областях: «Математика», «Медицинские технологии», «Наука об атмосфере», «Судостроительные технологии».