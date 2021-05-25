Сноуден приветствовал решение ЕСПЧ по перехвату Британией данных пользователей в Сети

Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден приветствовал решение ЕСПЧ о том, что власти Великобритании нарушили права человека, перехватывая данные пользователей интернета.

«На государственном или международном уровне режим массовой слежки, который мы разоблачили в 2013 году, неоднократно признавался нарушением как письменного закона, так и прав человека. Какой путь мы прошли! Большое спасибо всем, кто боролся по этому делу на высшем уровне», – говорится в сообщении Сноудена в Twitter.

ЕСПЧ во вторник вынес решение, согласно которому власти Британии нарушили права человека, перехватывая данные пользователей интернета. Согласно опубликованному решению, нарушено право на частную и семейную жизнь и общение, а также свободу выражения применительно к режиму массового сбора данных в интернете.

Кроме того, аналогично нарушено право применительно к получению данных о переписке пользователей от провайдеров связи. С жалобами на такие действия властей Великобритании еще в 2013-2015 годах в суд обратились ряд правозащитных организаций, передает РИА «Новости».

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.