Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России», – цитирует РИА «Новости» Кучерену.

По его словам, законодательство России позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с COVID-19, но «теперь ответ получен».

Кроме того, Кучерена пояснил как Сноуден себя чувствует во время пандемии, адвокат сказал, что «с ним все в порядке».

В апреле у Сноудена закончился срок вида на жительство в России. В сентябре Сноуден после самоизоляции подал документы о продлении вида на жительство в России еще на три года. Адвокат уточнял, что обращение не было вовремя подано, потому что эти сроки пришлись на период самоизоляции.

Напомним, в сентябре прошлого года Сноуден заявил, что живет в России, поскольку остальные страны побоялись предоставить ему убежище. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как менялось отношение Сноудена к России.