Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после самоизоляции подал документы о продлении вида на жительство в России еще на три года, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Адвокат отметил, что Сноуден является законопослушным гражданином и живет на территории России, передает ТАСС.

«Когда были введены ограничения, он находился дома, как все остальные, соблюдая условия самоизоляции. Как только процедура самоизоляции закончилась, мы с Эдвардом подали документы о продлении вида на жительство», – сказал Кучерена.

Он уточнил, что обращение не было вовремя подано, потому что эти сроки пришлись на период самоизоляции. В то же время адвокат рассчитывает на положительное решение по итогам рассмотрения обращения.

В апреле 2020 года Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.