Как менялось отношение Эдварда Сноудена к России?

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25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:38  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
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Боливию пугают «рукой Кремля»

Президент Боливии Эво Моралес ввел в стране чрезвычайное положение, пытаясь подавить попытку мятежаФото: Georg Wendt/DPA/ТАСС
Москву вновь обвинили во вмешательстве в президентские выборы. На сей раз в Боливии, где под вопросом проведение второго тура выборов. Статью о «вмешательстве» сразу на трех языках написал российский оппозиционный ресурс – якобы Кремль отправил на помощь президенту Моралесу тайный десант политтехнологов. Однако авторы разоблачения показали слабое знание политической ситуации в Боливии. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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      Дамбу прорвало в Красноярском крае

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      Представлен первый костюм для космических туристов

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              Как менялось отношение Эдварда Сноудена к России?

              		   25 октября 2019, 09:26
              Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press
              Текст: Алексей Васильев

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              «Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России» – с такими заголовками вышли 24 октября российские СМИ. Однако, судя по его собственным словам, даже если страна по-прежнему остается для него ловушкой, то, похоже, уже далеко не такой страшной, как была раньше.  

              Сноуден, как известно, живет в России с 2013 года. И с самого начала в его отношениях с российскими властями все складывалось не слишком гладко: тогда, в июле 2013-го, Владимир Путин заявил, что страна готова предоставить ему политическое убежище, но только в том случае, если Сноуден закончит со своим компроматом на спецслужбы США. Американец, находившийся тогда в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, тут же передумал оставаться в России, хотя просил убежища всего за день до этого. 

              Как бы там ни было, выбора у него особо не оставалось – США аннулировали его паспорт, а большинство стран, которые он рассматривал в качестве пристанища, отказались его принимать – в том числе Франция и Германия, журналисты из которых будут его потом расспрашивать об ужасах жизни в России. В итоге Сноуден, по его же собственным словам, оказался в России в ловушке. 

              Первое время он постоянно искал вокруг американских агентов, желавших его смерти, а теперь спокойно гуляет по московским улицам даже без опаски быть узнанным: «Я могу быть в капюшоне, куртке, с шарфом на лице зимой, так что лицо едва видно, а люди подходят ко мне и говорят: «А вы Сноуден?». Это впечатляет. Я отвечаю: «Да». Но даже при этом о конспирации Сноуден не забывает. 

              «Каждый раз, выходя на улицу, я несколько меняю свой облик – могу сбрить бороду, надеть другие очки. Мне никогда не нравился холод, пока я не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и незаметную анонимность. Я изменил свою походку и всегда смотрю по ходу движения машин, когда перехожу улицу – поэтому я никогда не попадал в объектив видеорегистраторов автомобилей. Ранее я волновался в метро и автобусе, но сейчас все слишком заняты своими смартфонами, чтобы присмотреться к чему-либо. Когда я беру такси, мне приходится вызывать его к ближайшей автобусной остановке или к станции метро, и выходить тоже за несколько кварталов», – пишет он в своих мемуарах.  

              Зарабатывает бывший сотрудник АНБ с ЦРУ по-прежнему онлайн-лекциями по кибербезопасности, а также консультированием IT-компаний. Живет (вроде бы) в съемной квартире на окраине Москвы, по городу свободно передвигается на метро. Путешествует по стране – как минимум смог посмотреть на Черное море и Финский залив.

              «Я был в Санкт-Петербурге, был в Сочи. Я люблю путешествовать и продолжаю это делать, хотя теперь и не могу пересекать границы. На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия – одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и радушные. Когда я сюда приехал, я сам ничего этого не понимал и был в ужасе от этого места, потому что это, конечно же, была вражеская цитадель. Ведь так Россию воспринимают в ЦРУ».

              «Вражеская цитадель» 

              В «цитадели» Сноуден, позиционирующий себя прежде всего как правозащитник, находится уже шесть лет, и периодически он критикует власти – в основном американские, но достается также и российским. При этом хоть бывший агент и любит повторять, что является перманентным критиком Путина и российских властей в целом, действительно громких выпадов с его стороны было всего несколько. 

              Первые раздались летом 2016 года, когда Госдума приняла так называемый пакет Яровой – комплекс антитеррористических мер, ноги которого во многом растут как раз из разоблачений Сноудена, как бы смешно это ни звучало. 

              «Новый российский закон о «Большом брате» – это нерабочее и неосуществимое нарушение прав человека, которое никогда не должно быть подписано. Массовая слежка не работает. Этот закон только лишит граждан денег и свобод, без улучшений в плане безопасности», – написал он в Twitter. День, когда закон был подписан, Сноуден назвал «черным днем» для России. 

              Далее, в сентябре того же 2016 года, в Москву в гости к Сноудену приехал Алан Расбриджер, бывший шеф-редактор The Guardian – первой газеты, опубликовавшей его разоблачительные данные в 2013-м. По ходу беседы американец признался, что его московская жизнь налаживается: «У меня сейчас больше свободы, чем когда-либо с 2013-го». На этом благоприятном фоне он продолжил свою риторику в отношении Кремля: «Москва «зашла очень далеко, прибегнув к совершенно нецелесообразным, дорогостоящим и разрушительным для прав личности и общественных прав способам».

              Следующий выпад был год спустя – размышляя в интервью Der Spiegel о причинах, побудивших российские власти предоставить ему убежище, Сноуден пришел в итоге к одной – желанию насолить Америке: «Президент США ежедневно требует от вас экстрадировать меня. А теперь подумайте о политической ситуации в России, о том, как Путин позиционирует себя в собственных глазах и в глазах россиян – и как будет выглядеть президент, если скажет «нам очень жаль – забирайте этого парня». 

              Бывший агент был недоволен и тем, как именно Россия согласилась его приютить. «Настоящая трагедия в том, что я запросил убежище в Германии, Франции, всего в 21 стране. И русские сказали «да» только после того, как все остальные отказали. Выглядело это так, что они даже не хотели говорить «да». Так что я и не напрашивался».

              В том же интервью Сноуден заметил, что «хотя и был довольно критичен по отношению к российскому правительству, никто с их стороны до сих пор меня не трогал». В том же году американцу продлили вид на жительство еще на три года. 

              Смена тона

              В 2018-м Сноуден в последний пока раз выступил на подобную тему. Градус его риторики несколько снизился, и корреспонденты Süddeutsche Zeitung получили несколько общих слов:

              «Для страны, чьи политические сложности стали легендарными, где каждый день есть новости о правах человека, получить одну яркую запись в графе своей правозащитной деятельности – это ли не повод меня принять?». 

              Так Сноуден в очередной раз объяснил причины, которые, на его взгляд, побудили российские власти оставить его на своей земле. Тогда немецкие корреспонденты поинтересовались, не считает ли он «трагедией» свое пребывание в «этой стране». Как оказалось, уже не считает: «Думаю, что это слишком негативная оценка. Все фокусируются на мне. Но дело не во мне. Нет никакой трагедии в том, что я в России. Я вообще никогда не думал, что мне сойдет все с рук. Думал, что результатом будет оранжевый костюм заключенного в тюрьме вроде Гуантанамо, куда меня бы доставили на корабле, чтобы потом сказать: «А мы не знаем, где он». 

              «Россияне многое понимают. Они умные, радушные. У них очень красивая страна. Проблема не в них», – сказал Сноуден.

              Американец, кажется, уже привык к жизни в Москве, ну или как минимум смирился с тем, что Россия теперь – его второй дом, где в шапке и шарфе легче остаться незамеченным, чем на Гавайях, где он жил ранее. Жалоб, вроде бы, уже тоже нет. И хотя российские СМИ подхватили его слова о том, что в «России он как в ловушке», на самом деле речь была исключительно о ситуации 2013 года в аэропорту – и о ловушке, в которую его загнали американцы, аннулировав паспорт.

              «Я с ним очень часто вижусь и никаких жалоб на то, что ему плохо здесь живется, нет. Жить в России – его инициатива, и его статус позволяет свободно передвигаться по нашей территории и также переезжать в другие страны мира. Поэтому я могу сказать точно, что у него нет в планах менять место пребывания, более того, он собирается продлевать вид на жительство в 2020 году в связи с его окончанием», – заявил его адвокат Анатолий Кучерена.


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