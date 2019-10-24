Кучерена: Сноуден не жалуется на жизнь в России

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, которому Россия предоставила политическое убежище, совсем не жалуется на качество жизни в стране и уезжать не планирует, заявил газете ВЗГЛЯД его адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что «оказался в ловушке», когда попал в Россию. Он добавил, что ему непросто жить в стране, действия властей которой он подвергает критике.

«Тот факт, что в 2013 году Сноуден летел в Латинскую Америку - это правда. Он действительно не собирался оставаться в России, но в связи с блокировкой паспорта в транзитной зоне «Шереметьево» остался. При этом я с ним очень часто вижусь и никаких жалоб на то, что ему плохо здесь живется, нет. Жить в России - его инициатива, и его статус позволяет свободно передвигаться по нашей территории и также переезжать в другие страны мира. Поэтому я могу сказать точно, что у него нет в планах менять место пребывания, и, более того, он собирается продлевать вид на жительство в 2020 году в связи с его окончанием», - заявил Кучерена.

Давать интервью российским СМИ Сноуден отказывается, объясняя это тем, что не хочет быть узнаваем в России. Бывший сотрудник ЦРУ уверен, что такой способ поможет людям забыть его лицо, и он сможет «заниматься своей жизнью».

Сноуден в 2013 году передал нескольким крупным СМИ секретную информацию, касавшуюся системы PRISM, через которую американские спецслужбы следили за людьми по всему миру. Кроме того, благодаря разоблачениям Сноудена выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало и телефоны мировых лидеров.