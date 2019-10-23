Сноуден «оказался в ловушке» в России

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден, которому российские власти предоставили убежище, заявил, что «оказался в ловушке» в России.

В интервью подкасту Joe Rogan Experience он заявил, что «выступает с критикой российского правительства». Сноуден рассказал, что «критиковал президента России», а также «российские законы о слежке».

«Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал», – приводит его слова РИА «Новости».

Сноуден заявил, что «оказался в ловушке в России», поскольку «направлялся в Латинскую Америку», но «правительство США аннулировало паспорт».

По его словам, тяжело быть «в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России».

«Это трудно, но необходимо», – сказал он.

Напомним, Сноуден заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что для Парижа «сейчас», как и в 2013 году, «не время» предоставлять убежище Сноудену.