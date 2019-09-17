Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.

«Думаю, интересно, немного грустно и очень поучительно, что во всей Европе, по всей видимости, есть только одна страна, у которой внешняя политика в достаточной степени независима для того, чтобы американский разоблачитель мог быть услышан», – передает его слова ТАСС.

Сноуден добавил, что не следует рассматривать «предоставление убежища разоблачителям» как «враждебное действие».

Он также выразил недоумение, что во всей Европе среди союзников США нет других стран, которые могли бы предоставлять разоблачителям убежище. В этих государствах, считает он, боятся разведывательных служб США, которые могут принять ответные меры, в том числе ограничив предоставление информации.

Сноуден заострил внимание на том, что сам регулярно критикует российские власти. Он назвал это свидетельством того, что не работает на Москву.

Ранее в своих мемуарах он заявил, что якобы получил предложение работать на российские спецслужбы сразу по прибытии в московский аэропорт Шереметьево в июне 2013 года.

Он также говорил, что живет в России только потому, что остальные страны побоялись предоставлять ему убежище.