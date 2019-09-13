Сноуден заявил, что «не выбирал жить в России»

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден заявил, что живет в России, поскольку остальные страны побоялись предоставить ему убежище.

Сноуден заявил, что вернется в США только при условии справедливого суда, а для этого присяжные должны получить доступ к секретными сведениями, которые он передал журналистам. Присяжные должны иметь возможность решить, правильно ли было «предать эти данные огласке», передает ТАСС.

Возвращение в США только для того, чтобы его приговорили, станет, по мнению Сноудена, плохим сигналом для возможных разоблачителей, ведь никто не выбирает такую судьбу ради «счастливой развязки».

Сноуден утверждает, что в России ему предлагали сотрудничество с разведкой, но он ответил отказом, иначе «жил бы во дворце» и посещал парады на Красной площади.

Он сказал, что ему нечего предложить российским спецслужбам – он «полностью лишил себя доступа ко всем секретным материалам» перед тем, как покинул Гонгконг, так как не был уверен в будущем.

Экс-сотрудник АНБ отметил, что «не выбирал жить в России», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что просил об убежище почти 30 стран, включая Германию и Польшу, но только в России не испугались США.

Сноуден заявил, что не работает на российские власти и «постоянно критикует» руководство России. Заявления о его работе на Москву он объясняет «недоверием к России».