Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не чувствует себя в безопасности в России, но не переживает из-за этого.

«Что касается моего будущего в России, я не могу сказать, что я в безопасности. Но разве это имеет значение? Если бы я хотел жить в безопасности, я бы сидел на Гавайях, зарабатывал много денег и вел слежку за всеми подряд», – заявил Сноуден в ходе видеомоста из России, который был организован в Университете менеджмента Инсбрука.

По его словам, в настоящее время он руководит одним из американских фондов по защите свободы СМИ и работает над созданием новых инструментов по защите журналистов, передает ТАСС.

Ранее британские СМИ сообщали, что, спустя пять лет после бегства бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности и оперативника ЦРУ Эдварда Сноудена из США в Россию, он надоел и русским.