Британские СМИ уверены, что Сноуден надоел уже и России

В британских СМИ написали, что, спустя пять лет после бегства бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности и оперативника ЦРУ Эдварда Сноудена из США в Россию, он надоел и русским.

Совершивший предательство американской и британской разведок в промышленных масштабах Сноуден никогда не называл себя русским шпионом. Он сам и миллионы сторонников объявляли его не предателем, а героем, который рассказал о злоупотреблениях спецслужб, пишет Daily Mail.

При помощи газет The Guardian и Washington Post Сноуден продемонстрировал, что почти все телефонные компании в США предоставляют АНБ записи звонков их клиентов. Он раскрыл программу слежки АНБ за персональными данными пользователей Facebook и Google. На дипломатической арене самой неприятной оказалась новость о прослушивании разговоров более сотни мировых лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. Сноуден также предъявил доказательства того, что аналогичный АНБ британский Центр правительственной связи внедрялся в оптоволоконные кабели по всему миру и собрал огромное количество конфиденциальных интернет-данных.

Однако крупные политики и руководители разведслужб в Вашингтоне и Лондоне ужасались тому ущербу, который Сноуден нанес западным разведкам, подвергнув риску жизни агентов. Инструменты, методы и сети разведки оказались раскрыты враждебным государствам и террористическим организациям, которые, как утверждают в спецслужбах, и были настоящими объектами слежки.

Что же теперь стало со Сноуденом? С момента приезда в Россию он практически стал невидимкой. Выступления по Skype почти прекратились, он стал реже пользоваться Twitter. Свое интервью прежним союзникам из The Guardian по поводу пятой годовщины побега Сноуден предпочел дать по телефону, а не лицом к лицу. Он не дает интервью на телевидении. Как пишет Daily Mail, есть все признаки того, что отношения Сноудена с его новыми хозяевами начали охлаждаться.

Москва должна была быть лишь временным убежищем. Но США так жаждут схватить Сноудена, что никто, кроме России, не захотел принять у себя такой дипломатический кошмар, считает газета. И теперь Сноуден застрял. В 2016 году он подал прошлому президенту США Бараку Обаме прошение о помиловании, которое было отклонено. От президента Трампа, над которым Сноуден насмехался, ему вряд ли стоит ждать милости. Назначенный при Трампе госсекретать Майк Помпео даже заявил, что Сноудена следует казнить. Британия также не намерена его прощать.

Хотя разрешение Сноудену остаться в России продлили до 2020 года, интересно, что в последнее время он разворачивает свои пушки против Кремля. Он критиковал в соцсетях «фальсификацию мартовских президентских выборов», в которых Путин, практически не встретив конкуренции, был избран на новый срок. Сноуден также призывал бороться против якобы подавления Кремлем свободы слова.

По мнению газеты, в государственных медиа ходят слухи, что Сноудена «сослали» в уральский город Пермь, печально знаменитый советскими лагерями ГУЛАГ. Некоторые сочли это просто мрачной шуткой, однако есть одно «но»: на прошлой неделе подружка Сноудена, американская танцовщица и фотограф Линдси Миллс выложила в Instagram фото, где она нюхает цветущую сирень. В Москве сезон сирени закончился, но на Урале и в Сибири она все еще цветет.

В России независимые эксперты высказываются о будущем Сноудена пессимистично. Уважаемый военный эксперт Александр Гольц назвал его пропащим человеком и заявил, что если поначалу беглый разведчик искренне хотел обнародовать важную для общества информацию, то в итоге он стал игрушкой российских спецслужб, которые выжали из него всю информацию.

«Теперь Сноуден – заложник обстоятельств», – прокомментировал Гольц.