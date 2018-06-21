Британские СМИ уверены, что Сноуден надоел уже и России

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21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
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Мировой экономике пообещали новую катастрофу

Российские и западные экономисты видят риски нового кризиса на горизонтеФото: Simone Brandt/imagebroker.com/
Global Look Press
Новая волна кризиса может накрыть мировую экономику уже через год. По крайней мере, все больше экономистов сходятся во мнении, что мир движется к очередной катастрофе. Что заставляет специалистов предупреждать мир об опасности, в чем эта угроза может выражаться и готова ли Россия к такому повороту событий? Подробности...
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Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

Вахтанга Кикабидзе, оказывается, раздражают серп и молот на гербе СССРФото: РИА Новости
Вахтанга Кикабидзе любят в России, несмотря ни на что: герой «Мимино» остается одним из символов советского кино. Но сам лауреат Государственной премии СССР периодически говорит такое, что вызывает массовое возмущение со стороны его бывших сограждан. Вот и сейчас он рассказал, как ненавидит герб СССР и как радовался распаду нашего общего государства. Как к этому относиться? Подробности...
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Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
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Судьба мумии диктатора наконец-то определена

Мемориал «Долина павших». Может показаться, что Испания по сей день чтит своего диктатораФото: Oscar Gonzalez/Zuma/Global Look Press
Забальзамированное тело Франсиско Франко будет вынесено из мавзолея – такое решение приняло новое испанское правительство. Неизбежно возникают ассоциации с телом Ленина, споры о судьбе которого в России возникают ежегодно. Однако отношение к проблеме мумифицированных диктаторов у русских и испанцев имеет важные отличия. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
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          Британские СМИ уверены, что Сноуден надоел уже и России

          21 июня 2018, 20:00

          Текст: Анастасия Норина

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          В британских СМИ написали, что, спустя пять лет после бегства бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности и оперативника ЦРУ Эдварда Сноудена из США в Россию, он надоел и русским.

          Совершивший предательство американской и британской разведок в промышленных масштабах Сноуден никогда не называл себя русским шпионом. Он сам и миллионы сторонников объявляли его не предателем, а героем, который рассказал о злоупотреблениях спецслужб, пишет Daily Mail.

          При помощи газет The Guardian и Washington Post Сноуден продемонстрировал, что почти все телефонные компании в США предоставляют АНБ записи звонков их клиентов. Он раскрыл программу слежки АНБ за персональными данными пользователей Facebook и Google. На дипломатической арене самой неприятной оказалась новость о прослушивании разговоров более сотни мировых лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. Сноуден также предъявил доказательства того, что аналогичный АНБ британский Центр правительственной связи внедрялся в оптоволоконные кабели по всему миру и собрал огромное количество конфиденциальных интернет-данных.

          Однако крупные политики и руководители разведслужб в Вашингтоне и Лондоне ужасались тому ущербу, который Сноуден нанес западным разведкам, подвергнув риску жизни агентов. Инструменты, методы и сети разведки оказались раскрыты враждебным государствам и террористическим организациям, которые, как утверждают в спецслужбах, и были настоящими объектами слежки.

          Что же теперь стало со Сноуденом? С момента приезда в Россию он практически стал невидимкой. Выступления по Skype почти прекратились, он стал реже пользоваться Twitter. Свое интервью прежним союзникам из The Guardian по поводу пятой годовщины побега Сноуден предпочел дать по телефону, а не лицом к лицу. Он не дает интервью на телевидении. Как пишет Daily Mail, есть все признаки того, что отношения Сноудена с его новыми хозяевами начали охлаждаться.

          Москва должна была быть лишь временным убежищем. Но США так жаждут схватить Сноудена, что никто, кроме России, не захотел принять у себя такой дипломатический кошмар, считает газета. И теперь Сноуден застрял. В 2016 году он подал прошлому президенту США Бараку Обаме прошение о помиловании, которое было отклонено. От президента Трампа, над которым Сноуден насмехался, ему вряд ли стоит ждать милости. Назначенный при Трампе госсекретать Майк Помпео даже заявил, что Сноудена следует казнить. Британия также не намерена его прощать. 

          Хотя разрешение Сноудену остаться в России продлили до 2020 года, интересно, что в последнее время он разворачивает свои пушки против Кремля. Он критиковал в соцсетях «фальсификацию мартовских президентских выборов», в которых Путин, практически не встретив конкуренции, был избран на новый срок. Сноуден также призывал бороться против якобы подавления Кремлем свободы слова.

          По мнению газеты, в государственных медиа ходят слухи, что Сноудена «сослали» в уральский город Пермь, печально знаменитый советскими лагерями ГУЛАГ. Некоторые сочли это просто мрачной шуткой, однако есть одно «но»: на прошлой неделе подружка Сноудена, американская танцовщица и фотограф Линдси Миллс выложила в Instagram фото, где она нюхает цветущую сирень. В Москве сезон сирени закончился, но на Урале и в Сибири она все еще цветет.

          В России независимые эксперты высказываются о будущем Сноудена пессимистично. Уважаемый военный эксперт Александр Гольц назвал его пропащим человеком и заявил, что если поначалу беглый разведчик искренне хотел обнародовать важную для общества информацию, то в итоге он стал игрушкой российских спецслужб, которые выжали из него всю информацию.

          «Теперь Сноуден – заложник обстоятельств», – прокомментировал Гольц.


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