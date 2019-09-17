Сноуден заявил о попытке российских спецслужб завербовать его

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что якобы получил предложение работать на российские спецслужбы сразу по прибытии в московский аэропорт Шереметьево в июне 2013 года.

В своих мемуарах Permanent Record («Личное дело»), которые поступили в продажу во вторник, Сноуден рассказал, что этот разговор состоялся в бизнес-зале Шереметьево в присутствии сопровождавшей его представительницы WikiLeaks Сары Харрисон, передает ТАСС.

Собеседником Сноудена якобы стал мужчина, сидевший в окружении сотрудников ФСБ.

«Он на приличном английском языке попытался провести в отношении меня, как называют в ЦРУ, «вербовку с наскока» – что является, по сути, предложением иностранной разведывательной службы, которое можно сформулировать как «приезжай и работай для нас», – экс-сотрудник АНБ.

Однако Сноуден сразу отказался от этого предложения.

После собеседник сообщил Сноудену, что американские власти аннулировали его паспорт, и потому ни одна авиакомпания не пустит его на свой борт.

«Я надеюсь, что вы не пожалеете о вашем решении», – сказал мужчина перед тем, как покинуть бизнес-зал аэропорта.

После для Сноудена и Харрисон началось то, что в книге описывается как «библейские сорок дней и сорок ночей» в аэропорту.

Также он рассказал о том, как анонимно живет в Москве. Он отметил, что ранее боялся быть узнанным в метро или в автобусе, «но в наши дни все скорее уставятся в телефоны, нежели лишний раз посмотрят в лицо».

Бывший сотрудник АНБ рассказал также, что когда едет на такси, то никогда не вводит точные адреса, всегда старается садиться и выходить за несколько кварталов до нужного дома.

Ранее сообщалось, что Сноуден тайно женился в России. Также он рассказал о жизни в Москве, заявил о красоте России, и признался, что попросил у французского президента Эммануэля Макрона убежища во Франции.

Напомним, в воскресенье Сноуден признался, что старается слегка менять свою внешность, выходя в Москве на улицу.