Сноуден заявил о непонимании Западом красоты России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью Guardian заявил, что на Западе часто забывают о красоте российской природы и дружелюбии россиян, а большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все то же, что и в США.

По словам Сноудена, представления людей о том или ином месте почти всегда расходятся с реальностью, передает ТАСС.

«Я был в Санкт-Петербурге, был в Сочи. Я люблю путешествовать и продолжаю это делать, хотя теперь и не могу пересекать границы. На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия – одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и теплые в общении», – отметил американец.

«Когда я сюда приехал, я сам ничего этого не понимал и был в ужасе от этого места, потому что это, конечно же, была вражеская цитадель. Ведь так Россию воспринимают в ЦРУ», – признался бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США.

Более того, по словам Сноудена, большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все, что доступно в США. Впрочем, он признался, что в Москве ему не хватает американской сети закусочных Taco Bell.

Бывший сотрудник американских спецслужб подчеркнул, что никогда не планировал связывать свою жизнь с Россией, однако уже смирился с тем, что ему предстоит провести здесь еще много лет. По его словам, в целом он ведет нормальную жизнь – ездит по стране, ходит в рестораны и принимает гостей, однако по натуре он домосед, привыкший большую часть времени проводить перед монитором компьютера.

Ранее Сноуден рассказал о своей свадьбе в России и жизни в Москве.

Накануне бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США заявил, что «не выбирал жить в России», однако только Россия не испугалась США, остальные почти 30 стран отказали ему в убежище.