Сноуден рассказал о жизни в Москве

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецким СМИ рассказал о своей жизни в Москве, встречах с друзьями, прогулках с супругой в парке, поездках в метро и на такси.

«Я встречаюсь с друзьями в городе, договариваюсь об ужинах. Я хожу с Линдси (супруга Сноудена) гулять в парк, езжу на метро, беру такси. Но я не делаю селфи перед Кремлем, поскольку американское правительство использовало бы это, чтобы дискредитировать мою работу», – приводит ТАСС слова Сноудена в интервью германскому журналу Der Spiegel.

При этом, по словам бывшего сотрудника ЦРУ, он сознательно держит определенную дистанцию по отношению к российскому обществу.

Более того, по словам Сноудена, «становится все вероятнее», что он однажды вернется на родину. «Уже не так часто услышишь обвинения, которые выдвигались против меня еще в 2013 году», – отмечает американец. Однако, по его мнению, «мяч лежит на стороне поля правительства [США]».

«Моя команда адвокатов поставила условие, что это должен быть справедливый процесс, то есть такой, на котором я могу открыто оправдываться», – сказал Сноуден в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. «Но пока [США] всего лишь обещали не пытать меня», – посетовал правозащитник.

В интервью изданию Die Welt Сноуден отметил, что не отказался бы от убежища в Германии. «Я думаю, что каждый, кто в определенной степени объективно оценивает историю, поймет, что, если бы Германия приняла меня, то это бы больше не рассматривалось, как враждебный акт против США», – полагает американец.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США в интервью немецким СМИ призвал «остановить массовый сбор данных». По его мнению, это касается не только спецслужб, но и таких корпораций, как Facebook и Google. «Если каждый человек в любое время будет подвергаться наблюдению, только на случай, что он может быть однажды опасен, то это изменяет характер общества», – подчеркнул правозащитник.

Накануне Сноуден заявил, что «не выбирал жить в России», однако только Россия не испугалась США, при этом остальные почти 30 стран отказали ему в убежище.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не считает бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена предателем, а также подчеркнул, что «Россия – не та страна, которая выдает борцов за права человека».