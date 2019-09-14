Сноуден тайно женился в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью британской The Guardian рассказал, что два года назад женился в России и до сих пор не предавал этот факт огласке.

«Сноуден раскрыл тот факт, что два года назад он в тайне женился на своей спутнице Линдсей Миллс в российском загсе», – цитирует ТАСС британское издание.

По словам американца, когда он открыл перед Миллс дверь своей московской квартиры, то ожидал получить пощечину за то, что покинул свою девушку без объяснения причин, когда бежал из США.

«А чего бы вы ждали, если бы вы сбежали от своей [гражданской] жены, а она увидела вас в новостях по телевизору, и выяснилось бы, что вы в розыске и не можете вернуться домой? И вот через много месяцев вы увидели ее вновь. Чего бы вы на моем месте ожидали? Я совершенно не заслуживаю в своей жизни такого прекрасного человека, как она», – заявил Сноуден изданию.

Накануне Сноуден заявил, что «не выбирал жить в России», однако только Россия не испугалась США, при этом остальные почти 30 стран отказали ему в убежище.