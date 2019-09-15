Сноуден попросил у Макрона убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил во Франции убежище, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эммануэль Макрон предоставил ему это право.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США, «самое печальное» в его истории то, что единственное место, где он может говорить свободно – это не Европа, а Россия, передает РИА «Новости».

«Я попросил убежище во Франции в 2013 году при президенте Франсуа Олланде. Конечно, я очень бы хотел, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище», – сказал Сноуден в интервью радиостанции France Inter.

Сноуден подчеркнул, что «защита разоблачителей – это не враждебный акт». «Принять такого как я – это не атака на США», – сказал правозащитник.

Накануне бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США заявил, что «не выбирал жить в России», однако только Россия не испугалась США, остальные почти 30 стран отказали ему в убежище. Кроме того, Сноуден рассказал о своей свадьбе в России и жизни в Москве. При этом бывший агент американских спецслужб упрекнул Запад в непонимании красоты России.