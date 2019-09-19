Франция отказала Сноудену в убежище

Франция отказала экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену в предоставлении убежища.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил телеканалу CNews, что «сейчас не время» предоставлять убежище Сноудену, передает RT со ссылкой на Associated Press.

По словам министра, в 2013 году, когда Сноуден впервые попросил убежища во Франции, французское правительство «сочло, что сейчас не время».

«Я не вижу, чтобы что-то изменилось», – добавил он.

Ранее Сноуден заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище. Сноуден говорил, что еще в 2013 году попросил во Франции убежище, и хотел, чтобы нынешний французский лидер Эммануэль Макрон предоставил ему это право.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе высказывалась за то, чтобы экс-сотруднику американских спецслужб было предоставлено убежище в республике.

Сноуден также рассказал о жизни в Москве, заявил о красоте России и отметил, что всякий раз, выходя на улицу, старается слегка менять свою внешность.