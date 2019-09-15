Во Франции захотели предоставить Сноудену убежище

Министр юстиции Франции Николь Беллубе высказалась за то, чтобы экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену было предоставлено убежище в республике.

В ходе раунда блиц-вопросов передачи «Le Grand Jury» («Большое Жюри») у министра спросили, за она или против того, чтобы Париж предоставил Сноудену убежище.

«Да, хорошо. Я за», – передает РИА «Новости» краткий ответ министра.

Позднее Беллубе уточнила, что считает необходимым предоставлять убежище всем его просителям. При этом она отметила, что, согласно положению конституции Франции, «любой человек, подвергающийся преследованию за свои действия по защите свободы, обладает правом на получение убежища на территории республики».

Ранее Сноуден признался, что попросил у Эммануэля Макрона убежища во Франции. Также бывший сотрудник американских спецслужб рассказал о жизни в Москве, заявил о красоте России и отметил, что всякий раз, выходя на улицу, старается слегка менять свою внешность.