Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Иран сбил американо-израильский дрон над Тегераном
Mehr: Иран сбил американо-израильский дрон над Тегераном
Иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над столицей страны, сообщают иранские информационные агентства.
Системы противовоздушной обороны сбили американо-израильский беспилотник в небе над Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr.
До этого иранский МИД объяснял недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия. Накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами израильскую авиабазу Рамат-Давид.