Германия пообещала вернуть Польше похищенные в годы войны ценности

Tекст: Ольга Иванова

Германия вернет Польше часть культурных ценностей, похищенных в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Среди возвращаемых артефактов – Ягеллонский перстень, который был украден в сентябре 1939 года вместе с другими реликвиями из королевского ларца.

«В 2007 году он был обнаружен в собрании ювелирного музея в Пфорцхайме. После нескольких лет переговоров между польскими и немецкими властями и подготовки нескольких убедительных экспертных заключений реликвия будет возвращена», – говорится в публикации польского издания Gazeta Wyborcza. Передача состоится на следующей неделе, в день 35-летия подписания договора о добрососедстве.

Помимо перстня, немецкая сторона вернет древнейшую запись гимна Gaude Mater Polonia, найденную в библиотеке Берлина, а также рукописи писателя Стефана Жеромского. При этом журналисты отмечают отсутствие прогресса в вопросе выплаты компенсаций пострадавшим от нацистской политики полякам.

Осенью 2022 года Варшава потребовала от Берлина репарации в размере 6,2 трлн злотых, что составляло около 1,3 трлн долларов. Правительство Германии неоднократно отказывалось от выплат, ссылаясь на отказ Польши от репараций в 1953 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Варшава прекратила требовать от Германии выплаты репараций за ущерб во Второй мировой войне.

Позже польский премьер-министр Дональд Туск призвал Берлин ускорить компенсации живым жертвам нацистского режима.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал вопрос дополнительных финансовых возмещений юридически закрытым.