Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 22:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
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Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников.
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Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой.
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу вечером дважды обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Пески – населенный пункт Веселое. Выпущено восемь мин калибра 82 мм, шесть гранат из АГС», – передает ТАСС сообщение представительства ДНР в СЦКК.
В представительстве добавили, что украинские силовики также обстреляли населенный пункт Доломитное, выпустив 35 гранат из АГС. В представительстве ДНР уточнили, что обстрел по направлению Пески – Веселое зафиксирован в 18.35, а населенный пункт Доломитное был обстрелян в 19.00.
Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Погребинский объяснил, почему все больше украинцев верят во «вторжение России»
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«Жители Украины соответствующим образом реагируют на пропаганду в местных СМИ и соцсетях», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные группы «Рейтинг», согласно которым 36% украинцев оценивают вероятность «военного вторжения России» на Украину, как высокую. Это почти в полтора раза больше, чем в 2018 году.
«Таким образом люди реагируют на пропаганду, которая ведется на украинских каналах телевидения и в социальных сетях, где население активно пугают нападением России», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Собеседник отметил, что во многих украинских СМИ муссируется антироссийская риторика в надежде на то, что это мобилизует украинцев. «На самом деле, это будет работать, скорее, против самой украинской власти», – предположил Погребинский.
При этом украинский политолог считает, что рост уверенности людей во «вторжение России» можно расценить и как положительный фактор. «Семь лет идет вялотекущая война, но антивоенное движение полностью отсутствует. Люди не ощущают по-настоящему угрозы войны. Однако, если такая угроза возникнет, то появится шанс на урегулирование конфликта невоенными методами. Многие люди смогут выразить свое антивоенное настроение и выйти, например, на протест против полномасштабного конфликта», – считает Погребинский.
Кроме того, политолог объяснил, почему 27% тех, кто «положительно относится к Путину», также считают угрозу «вторжения» высокой. «Здесь нет ничего удивительного. Люди могут согласиться с тем, что кто-то поступает неправильно, но при этом они не будут питать личного негативного отношения к нему. Это лишь отражает амбивалентную природу человеческой психики», – заключил Погребинский.
Накануне украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала свежие результаты опросов, где 36% опрошенных оценивают вероятность «полномасштабного военного вторжения России на Украину», как высокую, 31% – как среднюю, 15% – низкую, 12% – считают, что угрозы нет. По сравнению с декабрем года, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»
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На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Киев согласился поставлять воду в Крым только под эгидой Красного Креста
Водная блокада Крыма со стороны Украины может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
«Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: «Люди, надо помогать», – сказал он в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в таком случае Украина доставит воду в Крым под эгидой Красного Креста. «Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест – под их флагом, не проблема», – добавил Резников.
Он подчеркнул, что есть и другой вариант, но он очевиден и о нем было сказано не раз. По его словам, подача воды в Крым возможна после его «деоккупации» – таким образом, Украина будет снабжать водой свою территорию.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады не уйдут от ответственности, поскольку это был акт государственного терроризма. Президент Владимир Путин заявил, что в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, решится и вопрос с водоснабжением региона.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду.
Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице
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Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская сторона – об этом можно судить по различным заявлениям – не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий». «В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал представитель Кремля.
На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: «Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».
Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов. «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», – ответил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
Пушков указал на грубую ошибку Зеленского касательно НАТО
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на грубую ошибку президента Украины Владимира Зеленского в связи с декларируемыми Киевом намерениями включения страны в состав НАТО.
«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путем» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», – написал Пушков в своем Twitter.
Накануне бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями. Он также отметил, что НАТО не примет Украину в альянс и «не будет защищать в такой ситуации», когда в стране отсутствует «целостность государства, целостность руководства, территории и населенных пунктов».
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.
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Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Захарова назвала последствия возможного вступления Украины в НАТО
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Вступление Украины в Североатлантический альянс грозит масштабной эскалацией на юго-востоке страны и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины (Владимира) Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», – сказала она, передает РИА «Новости».
Захарова добавила, что Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем. «Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», – сказала она.
«В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», – подчеркнула она.
Ранее в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
В то же время замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Президент Грузии призвала срочно вернуть посла на Украину в «знак солидарности»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла на Украину «в знак солидарности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Выражаю солидарность украинским друзьям в их борьбе. Считаю, что в знак солидарности нужно срочно вернуть посла на Украину», – заявила она.
Тбилиси в мае прошлого года отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ.
Накануне вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Давид Сергеенко заявил, что «Грузия окажет Украине всяческую поддержку, которая только есть в ее распоряжении».
Грузинский парламентский комитет по внешним связям в четверг принял заявление, в котором «осудил мобилизацию российских сил у границ Украины и призвал международное сообщество оказать давление на Россию».
Обстановку в телефонной беседе обсудили главы внешнеполитических ведомств двух стран.
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Эксперт: Частью ударных беспилотников Bayraktar Украины будут управлять турецкие операторы
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Чтобы обеспечить себе преимущество на линии боевого соприкосновения в Донбассе украинским войскам понадобится около 30 беспилотников Bayraktar. Они будут активно пользоваться брешами, существующими в радиолокационной обороне ЛНР и ДНР. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя признание Турции в том, что она продала Украине партию боевых дронов.
«Для создания успешно действующей ударной группировки, аналогичной той, что применялась, например, в Карабахе, количество Bayraktar должно быть доведено до 25-30 единиц, – заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Теоретически нужное количество у ВСУ уже есть. На основе имеющихся данных о закупках военной техники для украинской армии можно сказать, что в арсенале ВСУ уже находится от 24 до 30 подобных боевых единиц».
Однако может ли украинская армия все их задействовать, пока вопрос, ведь управлять дронами может только специалист. «Скорее всего, подготовить необходимое для такой группы число офицеров-специалистов Украина не успела. Могу предположить, что обслуживать самостоятельно она может примерно 12 закупленных раньше остальных Bayraktar», – сказал Леонков. Однако, по его мнению, часть купленных Украиной Bayraktar наверняка обслуживают прибывшие из Турции операторы.
Почему выбор Киева пал именно на турецкие беспилотники, эксперт объясняет их характеристиками. «Высота полета Bayraktar достигает порядка 8 километров, а дальность применения его вооружения может составлять до 10 километров. Это дает им возможность атаковать, находясь вне зоны ответного огня зенитно-ракетных комплексов «Стрела», которыми предположительно располагают армии ЛНР и ДНР», – говорит Леонков. Боевой задачей украинских дронов будет, скорее всего, поиск позиций зенитно-ракетных комплексов защитников ЛНР и ДНР и их последующее уничтожение, полагает он.
При этом в линиях обороны ДНР и ЛНР существуют радиолокационные бреши, предупреждает он, что помешает защитникам республик своевременно реагировать на прорыв вражеских БПЛА в свой тыл. По мнению Леонкова, защитникам Донбасса необходимо разработать новые тактики охоты на БПЛА.
В пятницу турецкая компания Baykar подтвердила факт продажи Киеву ударных беспилотников Bayraktar. Ранее об этом сообщали только украинские власти. Как напоминает Леонков, боевыми комплексами такого типа ВСУ располагают с 2019 года.
В субботу президент Украины Владимир Зеленский ожидается с рабочим визитом в Анкаре, где должен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланировано подписание ряда двусторонних документов, однако о подготовке сделок военного характера официально не сообщается.
Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский предположил, что одной из целей визита Зеленского станет попытка приобрести новую партию Bayraktar, а также ударные беспилотники Akinci. По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Впрочем, эксперт не уверен в том, хватит ли Украине денег на такую закупку такого количества боевых единиц.
Эксперт предположил цель поездки Зеленского в Турцию
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Одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать попытка приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
«Традиционно зачем сейчас в Турцию летают? Украинская сторона, конечно, считает, что им необходимы беспилотники, именно ударного класса, чтобы повысить свою боеспособность и противостоять, как они выражаются, «агрессии России», – сказал Мураховский, передает РИА «Новости».
По его словам, это могут быть аппараты Bayraktar и Akinci в количестве 35 штук. Тем не менее, эксперт выразил сомнения, сможет ли Украина приобрести столько машин.
Кроме того, вряд ли Украина заинтересована в покупке какой-то другой военной продукции турецкого производства. В стране еще сохранились оставшиеся со времен Советского Союза производители бронетехники, которые не будут довольны, если Зеленский попытается договориться с Турцией о поставках танков, бронемашин или артиллерии, уверен Мураховский. Средства связи и авиацию Украина предпочитает западных образцов, заверил эксперт.
«Что касается кораблей, Турция способна строить катера и корветы, но у них и так есть договоренности с Британией и США. А что-то более масштабное в области флота – тут по деньгам большие сомнения», – добавил Мураховский.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. «Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле», – сообщила администрация турецкого лидера.
США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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