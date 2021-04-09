Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице

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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 13:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила теракт в Крыму
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Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой.
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Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе.
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За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации.
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице
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Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта Донбасса, есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украинская сторона – об этом можно судить по различным заявлениям – не отвергает полностью мысль о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильна. По его словам, «динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий». «В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил, кстати, президент (Владимир) Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», – сказал представитель Кремля.
На просьбу уточнить, какие меры в этом случае будет принимать Россия, он ответил: «Еще раз повторяю, что все страны мира и все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».
Пескова также попросили пояснить, на основании чего российская сторона проводит параллели между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов. «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик, что потенциально чревато повторением таких действий, о которых мы с вами говорили», – ответил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что эскалация напряженности в Донбассе беспрецедентна, это вызывает обеспокоенность.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и боснийские суды вынесли в послевоенные годы ряд обвинительных приговоров за преступления в Сребренице. Трибунал считает главными лицами, ответственными за массовые расправы над мусульманами, генерала Младича и бывшего тогда политическим лидером боснийских сербов Радована Караджича.
Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики
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Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он.
Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми».
По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная».
«Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак.
Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта.
«Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак.
Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак.
Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он.
Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев
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«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике.
«Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой.
Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог.
Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины.
В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов
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Украинские журналисты после слов экс-президента Украины Леонида Кравчука о готовности убивать парашютистов с российскими флагами вспомнили, что в его коллекции есть пистолет марки «Кольт» и охотничья винтовка фирмы братьев Меркель, принадлежавшая, по словам политика, Герману Герингу.
На днях Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – заявил Кравчук.
При этом он не уточнил, каким оружием пользуется, однако издание «Страна.ua» вспомнило, что еще два года назад первый президент Украины показывал журналистам свою винтовку, говоря, что «это ружье из коллекции (Германа) Геринга, правой руки Гитлера», который был главой рейхстага и начальником люфтваффе. Геринг был взят в плен союзниками и отравился, получив смертный приговор Нюрнбергского трибунала. После него остались многочисленные предметы роскоши, в том числе оружие.
Кравчук, по его словам, использовал двустволку по назначению – охотился: «Я стрелял. Стреляю только кабанов».
Политик не уточняет деталей, но по внешнему виду понятно, что это охотничья винтовка фирмы братьев Меркель. Судя по всему, легендарной 303-й модели. Дробовик «Меркель 303» производился по одной и той же технологии с 1924 года и среди охотников считается элитным до сих пор. Таких винтовок у Геринга в его имениях было несколько.
Издание отмечает, что стоимость оружия в настоящее время начинается от 20 тыс. долларов. «Правда, если винтовка Кравчука действительно из коллекции Геринга, то эту цену можно смело умножать в пять раз. Для примера: ружье «Меркель 201» Генриха Гиммлера было продано с молотка за 115 тыс. долларов», сообщает издание.
Также Кравчук показал, что у него есть пистолет марки «Кольт». «Все эти годы я не могу заснуть, если у меня на тумбочке не лежит кольт. Помнишь, был такой фильм «Великолепная семерка»? Главный герой пользовался вот таким вот стволом», – рассказал он тогда журналистам.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными
Народная милиция ЛНР предала в генпрокуратуру данные о дистанционном минировании территории республики украинскими военными, из-за которого пострадали мирные жители, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Все преступления в отношении жителей нашей республики, совершенные подчиненными командира 80-й бригады... задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела и оформления исков в Международный уголовный суд», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он попросил жителей республики быть осторожнее, так как территории соприкосновения потенциально опасны для посещения из-за продолжающегося «беспорядочного дистанционного минирования со стороны украинских силовиков», а также взрывоопасных предметов, которые оставляют украинские военные.
Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бриг в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в гибели ребенка на территории республики виноваты украинские военные, сбросившие бомбу с дрона.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем. «При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Путин также подчеркнул необходимость выполнения Киевом договоренностей по Донбассу. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел», – сообщили в Кремле.
В четверг утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Тем временем Украина обвинила Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке. По словам пресс-секретаря киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка не из-за сброшенной украинским беспилотником бомбы, а из-за одного из взрывных устройств, которые якобы «разбросала» Россия.
Пушков указал на грубую ошибку Зеленского касательно НАТО
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на грубую ошибку президента Украины Владимира Зеленского в связи с декларируемыми Киевом намерениями включения страны в состав НАТО.
«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путем» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», – написал Пушков в своем Twitter.
Накануне бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями. Он также отметил, что НАТО не примет Украину в альянс и «не будет защищать в такой ситуации», когда в стране отсутствует «целостность государства, целостность руководства, территории и населенных пунктов».
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.
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Козак: В случае войны в Донбассе Россия встанет на защиту своих граждан
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Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», – заявил господин Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН.
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак, передает РИА «Новости».
Кроме того, он выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если все его участники будут выполнять свои обязательства. Однако, по мнению Козака, если «бесконечно петлять», как это делает Украина и ее партнеры, то «возможен курс на замораживание» конфликта.
К февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Козак также заявил, что Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе. Кроме того, он указал, что Париж и Берлин на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта.
Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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Козак заявил о непоследовательной позиции Франции и Германии по Донбассу
Париж и Берлин на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак, передает РИА «Новости».
Козак также заявил, что Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Козак назвал «пиар-ходом» действия Киева в Донбассе
Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий», так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт», передает ТАСС.
Он также выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
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Козак описал заседания контактной группы по Донбассу с помощью анекдота времен СССР
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, сравнил его с сюжетом анекдота.
«Так ни о чем и не договорились. Невозможно: нарушала обязательства одна сторона, Украина, а в финальном заявлении Донбасс должен был тоже взять на себя ответственность. Эта философия, когда еще у нас была дружба народов, мы жили в одной стране. Как из одного известного анекдота: один украинец говорит другому: «Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его». Другой говорит: «Их там много, нас побьют». – «А нас-то за что?». Эта философия сопровождает все переговоры – что в нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе», – сказал Козак, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович обвинил Россию в гибели пятилетнего ребенка в Донецке.
В ДНР заявили, что Киев на внеочередном заседании контактной группы отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе. Между тем на Украине заявили, что участники переговоров подтвердили соблюдение рамок договоренностей по режиму прекращения огня.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу состоялось в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в искажении мер по обеспечению перемирия в регионе, само заседание результатов не дало.
ДНР обвинила Украину в создании помех беспилотникам миссии ОБСЕ
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Украинские силовики создали в Донбассе сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS беспилотников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не дав дронам даже взлететь. Таким образом Киев пытается скрыть от масштабное прибытие военной техники в регион, заявили в ДНР.
«Мы не исключаем, что таким способом украинские оккупанты пытаются скрыть масштабное прибытие военной техники на железнодорожную станцию Константиновки, находящейся поблизости, о чем мы неоднократно сообщали ранее», – передает РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.
Как отмечается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели впервые не смогли поднять беспилотник из-за помех.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию по вине Украины, которая заблокировала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Он также констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский в четверг посетил линию соприкосновения в Донбассе, он поговорил с военнослужащими о ситуации, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
«Пребывая с рабочей поездкой в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», – сообщается на сайте Зеленского.
Украинские военные рассказали президенту о ситуации на фронте, после чего Зеленский вручил военнослужащим награды и ценные подарки.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак ранее заявлял, что в случае войны в Донбассе Россия встанет на защиту своих граждан.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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