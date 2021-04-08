Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны.

По мнению экс-главы Следственного управления СБУ, такой результат получился бы в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет. <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <...> Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», – заявил экс-глава Следственного управления СБУ в эфире телеканала «Наш».

Генерал-майор подчеркнул, что Украина не способна выиграть войну без участия Североатлантического альянса, однако, утверждает он, эта организация не станет принимать участия в боевых действиях.

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», – сказал Вовк.

Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.

В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

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