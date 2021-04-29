Власти Москвы разъяснили порядок освящения куличей в храмах

Благословение куличей, яиц и пасх традиционно состоится в московских храмах и церквях, но с соблюдением социальной дистанции и других мер. Пасхальные богослужения в Москве также состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

«Благословение пасх, куличей и яиц традиционно состоится, но с соблюдением всех антикоронавирусных требований: соцдистанция, маски, перчатки и т. д. Будет уделено внимание постановке столов, чтобы не было скоплений людей, а в храмах не будут ждать большого количества верующих для начала освящения, чтобы не было очередей», – передает ТАСС слова Сучкова.

Тем временем патриарх Московский и вся Руси Кирилл впервые за два года совершил чин освящения мира в столичном храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости». Как уточнили в Московской патриархии, в 2020 году патриарх Кирилл не освящал миро.

Миро – смесь масел и трав, используется в церкви для миропомазания и совершения таинства крещения. Чин мировоззрения начинается в понедельник Страстной седмицы, освещение мира совершается в четверг. По словам известного православного миссионера, клирика храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерея Максима Первозванского, миро варят на год или несколько лет вперед в зависимости от потребностей.

Священник отметил, что молебен на освещение мира совершается только патриархом и только во время Страстной седмицы. «Не каждый глава церкви может это делать. Так, например, (раскольническая – прим. ВЗГЛЯД) организация «Православная церковь Украины» не может освящать миро сама и просит его у Константинопольского патриарха», – сказал протоиерей.

После освящения миро раздают по приходам Церкви, его не разбавляют, а чтобы не израсходовать быстро, используют специальную ручку с шариком вместо кисти, добавил он. «Есть и выражение – одним миром мазаны. Это не иносказательно: все крещеные православные люди мазаны одним миром», – подытожил Первозванский.

Ранее РПЦ не нашла оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.