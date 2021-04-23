Танковая армия ЗВО провела 4 тыс. боевых стрельб в ходе учений Военные России и Таджикистана «уничтожили боевиков» на госгранице на учениях Флагман Каспийской флотилии «Татарстан» отразил налет авиации «противника» 23 апреля 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипаж флагмана Каспийской флотилии (КФл) – ракетного корабля (РК) «Татарстан» – успешно отразил удары средств воздушного нападения условного противника, сообщили в Минобороны. В ходе учения средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели. Также было выполнено распределение целей и постановка огневых задач по различным каналам связи, а расчеты артиллерийских и зенитно-артиллерийских комплексов и установок РК уничтожили авиагруппу условного противника при подходе на рубеж ведения огня. «Налет авиации условного противника имитировали экипажи двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Лtтчики провели имитацию нанесения бомбо-штурмового удара на море. Самолtты прошли с интервалом в 2 минуты и выполнили постановку имитационных воздушных целей М-6, которые используются при оценке боевой эффективности различных видов зенитного оружия и комплексов ПВО, а также при обучении боевых расчетов кораблей. Сброс мишеней осуществлялся с высоты 4,5-5 км и на удалении около 6 км от кораблей», – передает официальный сайт Минобороны. Там добавили, что в течение нескольких дней на морских полигонах личный состав РК «Татарстан» отработает элементы и нормативы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде. Напомним, в среду в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения экипажи ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии отработали учебно-боевые задачи по предназначению в составе корабельной тактической группы.

«Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире 22 апреля 2021, 08:27

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков. «Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова. По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера. Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России. «Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он. По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку. Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он. По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160. «Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он. Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля. В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он. По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя». Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460. «В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он. Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он. Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год. Россия официально ограничила зону полетов над Крымом и Черным морем 20 апреля 2021, 14:35

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM). Всего Россия издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается, передает ТАСС. Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11,9 тыс. метров (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других – выше 6,1 тыс. метров, а где-то перекрытие зон от уровня моря. Ранее сообщалось, что по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями. Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне 21 апреля 2021, 05:34

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия. «Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости». «Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace. «Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous. «Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1. Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила. В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой. В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США испугались российского «оружия апокалипсиса» 20 апреля 2021, 13:48

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В России продолжаются испытания устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой, которая может стать серьезной угрозой для США, сообщил журнал Popular Mechanics. По данным издания, беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье США. Тесты дрона продолжатся в этом году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия, передает РИА «Новости». Поначалу «Посейдон» описывали как гигантскую торпеду или даже большую подводную лодку без экипажа. По словам экспертов, она может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. Высокая скорость затруднит ее перехват. Затем стало известно, что «Посейдон» получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: это вдвое больше, чем у известной «Царь-бомбы». При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. По последним оценкам, ее мощность составит только 2 мегатонны, что не помешает нанести серьезный ущерб прибрежной цели. Критики, как отметили авторы статьи, неоднократно высмеивали «Посейдон», называя его мифом и блефом, однако «теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса». В прошлом году помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон обеспокоен разработкой в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта. Рубль вырос на заявлениях Шойгу в Крыму о завершении проверок войск 22 апреля 2021, 14:50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Рубль в ходе торгов в четверг днем резко прибавил в росте на заявлении министра обороны Сергея Шойгу о возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после учений. Курс доллара расчетами «завтра» на 14.47 мск падал на 94 копейки – до 75,66 рубля, курс евро опустился на 96 копеек – до 91,22 рубля. Минимальные значения доллара и евро на четверг, достигнутые сразу после сообщений, составляют 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно, передает РИА «Новости». Ранее министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России 22 апреля 2021, 14:21

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – передает «Интерфакс» слова Шойгу на совещании в Крыму. Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Ранее в четверг оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. В США признали уязвимость американской армии перед Россией 21 апреля 2021, 10:49

Фото: Chris Seward/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства. В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT. «В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе. В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания. Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64. По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств. Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет выглядеть битва России и США в космосе. Австралия, Индия и Сингапур помогут в поиске пропавшей индонезийской подлодки 21 апреля 2021, 18:03 Текст: Алина Назарова

Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки, пропавшей во время учений у острова Бали, сообщает министерство обороны Индонезии. «Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – указывается в сообщении, передает ТАСС. Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. При этом на месте пропажи подлодки было обнаружено масляное пятно. На борту подводного аппарата находятся 53 человека.. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря 22 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России. 20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО 20 апреля 2021, 16:37 Текст: Ксения Панькова

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. «Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», – сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны России, передает РИА «Новости». В частности, по словам министра, «в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии». «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов», – сказал он. Шойгк отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий. Наряду с развитием военной инфраструктуры, как отметил глава Минобороны, продолжается обеспечение военнослужащих жильем. «В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырех жилых домов на 528 квартир в Махачкале», – сказал министр. По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а США и НАТО «продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря». По оценке министра, «военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной». «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», – добавил глава Минобороны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения. Напомним, 9 апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. Между тем МИД Сирии выступил с осуждением шагов США и Североатлантического альянса по переброске дополнительных сил к границам России. Корабли Северного флота нанесли ракетный удар по «противнику» в Арктике 22 апреля 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот (СФ) провел учения в Арктике, в ходе которого корабли провели удар по группировке условного противника, сообщили в пресс-службе СФ. «В рамках заключительного этапа межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике... корабельная ударная группа Кольской флотилии разнородных сил отработала нанесение ракетного удара по условной группировке кораблей противника в Баренцевом море», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг» выпустили несколько залпов противокорабельными ракетами по надводным кораблям «противника», который располагался в 80 морских милях от них. «Боевые упражнения были выполнены условно с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки», – пояснили во флоте. В учениях принимал участие фрегат «Адмирал Касатонов», он нанес условный ракетный удар по «противнику» противокорабельными ракетами «Оникс». Ранее в четверг сообщалось, что учения также проводит и Черноморский флот под прикрытием Морской авиации и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Военные отрабатывают защиту корабельного десантного отряда и десантных и артиллерийских катеров. Истребители Дании, ФРГ и Финляндии сопроводили ракетоносцы России над Балтикой 20 апреля 2021, 18:32 Текст: Елизавета Булкина

Дания, Германия и Финляндия поднимали воздух истребители для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, сообщило Минобороны России. Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, известные среди летчиков под прозвищем «Белый лебедь», совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».



«Полет сопровождали истребители Су-35с воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации военно-морского флота... На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии», – уточнили в российском военном ведомстве. Полет продолжался около восьми часов.



Между тем экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Отмечается, что полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В конце марта российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см 21 апреля 2021, 19:11 Текст: Алина Назарова

Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов. По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости». Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия. По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли. Вблизи места исчезновения индонезийской подлодки нашли нефтяное пятно 21 апреля 2021, 16:09 Текст: Алина Назарова

Нефтяное пятно обнаружено недалеко от места, где находилась подлодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перед исчезновением, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны. Минобороны сообщает, что два корабля ВМС, оснащенных гидролокаторами, были направлены в район исчезновения для помощи в поисках, передает РИА «Новости». Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. На борту подводного аппарата находятся 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. В Казахстане назвали причину крушения Су-30СМ 21 апреля 2021, 09:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Столкновение со стаей птиц является наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. «Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная – это столкновение военного борта со стаей птиц», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В пресс-службе подчеркнули, что птицы, особенно крупные, очень опасны для авиации. «Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя. В основном, подобные столкновения происходят при взлете и посадке.... При попадании птицы двигатель отключается, а если это стая птиц, то, как правило, оба двигателя выходят из строя», – отметили в пресс-службе. По данным оборонного ведомства, пилоты делали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни. «Когда самолет стал неуправляем, а кабина наполнилась дымом, убедившись в отсутствии угрозы жизни гражданскому населению, а также возможных разрушений гражданских объектов на земле, пилоты приняли решение на катапультирование», – сообщили в пресс-службе. По данным минобороны, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте, до последнего пытаясь сохранить самолет и посадить его на аэродроме, где их уже ждали специальные спасательные подразделения воинской части. В пресс-службе также подчеркнули, что многофункциональными истребителями Су-30СМ поколения 4++ военно-воздушные силы Казахстана начали укомплектовываться согласно программе перевооружения с 2015 года. «Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации», – заключили в пресс-службе. Истребитель Су-30СМ разбился 16 апреля при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше (Карагандинская область Казахстана), экипаж катапультировался. Один из пилотов был госпитализирован.