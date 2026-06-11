ООН сообщила о первом за десятилетие снижении числа беженцев

В ООН отметили первое за десятилетие сокращение числа беженцев до 41,6 млн

Tекст: Тимур Шайдуллин

Количество беженцев по всему миру в прошлом году впервые сократилось за последние десять лет. Их количество уменьшилось на 3%, до 41,6 млн человек. В конце 2024 года этот показатель превышал 42,7 млн человек. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выпустило новый доклад, отражающий последние мировые тенденции, передает ТАСС.

«Изменения отражают резкое увеличение числа возвращающихся беженцев, в основном в Афганистан, Сирию и Судан», – отмечается в документе. Также снизилось количество внутренне перемещенных лиц благодаря возвращению граждан в родные места в Демократической Республике Конго, Судане и Сирии. Однако многие возвращения происходили под давлением и в сложных условиях, отметили в ООН.

Более 70% беженцев покидают шесть стран: Афганистан, Венесуэлу, Сирию, Судан, Украину и Южный Судан. Основными принимающими государствами выступают Германия, Иран, Колумбия, Пакистан, Турция, Чад и Уганда.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салех подчеркнул, что гуманитарной помощи уже не хватает для решения проблемы долгосрочного изгнания. Он призвал международное сообщество выработать новый подход и предложил в ближайшее десятилетие сократить число беженцев, зависящих от помощи, более чем наполовину.

УВКБ также зафиксировало резкий спад переселений беженцев в третьи страны. В прошлом году по программам переселения и спонсорства приняли 81,8 тыс. человек, что вдвое меньше показателей 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Германия приостановила массовую депортацию сирийских беженцев из-за отсутствия необходимых документов.

В ноябре канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снижении числа первичных прошений об убежище на 60%. Двумя месяцами ранее общая численность мигрантов в Германии сократилась впервые за 14 лет.