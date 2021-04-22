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Пушков допустил возможность разрыва дипотношений с Чехией
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что попытка нового министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека диктовать России условия и выдвигать Москве ультиматумы может привести к понижению уровня дипотношений между странами, либо к их разрыву.
«Невозможный сценарий: Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги
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Реакция Москвы на высылку Чехией 18 сотрудников российского посольства оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.
«Реакция российской стороны (на высылку дипломатов) оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше (чешских) дипломатов (20). Я подготовил для премьер-министра (Чехии Андрея) Бабиша предложение о наших дальнейших действиях. Вначале о нем буду информировать его (а не общественность)», – отметил Гамачек, передает ТАСС.
Он также сообщил, что среди 20 высланных из России сотрудников чешского посольства в Москве есть заместитель посла. «Самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую должна Чешская республика ответить», – заявил Гамачек, передает РИА «Новости».
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
В Кремле отреагировали на требование Чехии вернуть высланных дипломатов
Президент России Владимир Путин подчеркивал в послании Федеральному собранию, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран по отношению к себе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ультиматум Чехии вернуть высланных дипломатов.
«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Чехия выдвинула России ультиматум из-за высланных дипломатов
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Глава МИД Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу, решение об этом должно быть принято до полудня 22 апреля.
«Россия должна до 12.00 завтрашнего дня обеспечить возвращение всех высланных сотрудников посольства Чехии обратно в Москву. Если дипломаты не смогут вернуться в Москву, то завтра в 12.00 я приму решение о снижении числа работников русского посольства в Праге так, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
В Молдавии заявили, что склад боеприпасов в Чехии взорвал не Николае Попа
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Молдавский паспорт на имя Николае Попы 1979 года рождения, якобы использовавшийся российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым, является фальшивым, Агентство государственных услуг Молдавии не выдавало такой документ, а удостоверение личности с номером A3194368 принадлежит другому лицу.
«В контексте появившейся в СМИ информации о паспорте гражданина Молдавии, выданном на имя Николае Попы, рожденного 18 июля 1979 года, Агентство государственных услуг сообщает, что в государственном регистре населения Молдавии не существует человека с указанными данными. Паспорт гражданина Молдавии с номером A3194368 был выдан на имя другого человека», – передает сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».
Власти Молдавии проводят внутреннее расследование в связи с появившейся в СМИ информацией об использовании российскими гражданами Александром Петровым и Русланом Бошировым молдавского паспорта.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По версии чешской полиции, некие мужчины, похожие на Петрова и Боширова, находились в Праге в дни, предшествовавшие взрыву на военном складе в Врбетице, а затем уехали в Северную Моравию. Якобы в Праге они находились с паспортами граждан Молдавии (Николай Попа) и Таджикистана (Руслан Табаров). Единственное, что их «связывает» со взрывом в Врбетице – это то, что он случился 16 октября 2014 года в 9.25 утра, а Попа и Табаров были зарегистрированы в небольшом отеле в Северной Моравии примерно в 200 километрах от Врбетице с 13 до 17 октября.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес граждан России Петрова и Боширова, добавив, что Кремль не будет анализировать их, как и проверять, пересекали ли россияне границу.
МИД отреагировал на требование Чехии отнять у России часть территории посольства
Участки посольства России в Праге были выделены СССР в начале 1970-х годах на основании действующих советско-чехословацких соглашений, заявил российский МИД в ответ на требования властей Чехии вернуть землю в парке Стромовка, где находится посольство России.
«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений», – говорится в сообщении в официальном аккаунте МИД в Telegram.
Как отметили в российском дипведомстве, «ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций». «Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», – подчеркнули в МИД.
«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», – добавляется в заявлении.
Ранее власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма
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Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году не были актом государственного терроризма, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отметив, что Россия не нападала на Чехию.
«Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», – цитирует ТАСС Бабиша.
В свою очередь генпрокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следователи республики, расследующие инцидент со взрывом на складах в Врбетице, работают с версией, согласно которой целью нападавших было вооружение, предназначенное для отправки в Болгарию, передает РИА «Новости».
«Целью нападения (на склад во Врбетице) было вооружение, предназначенное для вывоза в Болгарию. При этом взрыв не должен был произойти на территории Чехии», – сказал Земан.
В понедельник сотрудники посольства России покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.
Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали у Москвы вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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Власти Праги потребовали отнять у России часть территории посольства
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Власти Праги требуют, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России, заявил староста района «Прага-7» Ян Чижински.
«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна наконец закончиться», – цитирует его слова РИА «Новости». Как сообщает агентство со ссылкой на издание Novinky.cz, Чижински говорит о половине гектара земли в Праге, власти города хотят восстановить там зеленые насаждения.
Отмечается, что во время вторжения в Чехию войск Варшавского договора солдаты заняли пражский парк Стромовка, там они разбили лагерь и использовали его в качестве базы. Позже площадь посольства Советского Союза в Праге увеличилась на часть парка Стромовка.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.
МИД Чехии: Работа посольства в Москве парализована
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Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в России парализовала работу чешского представительства, заявил первый вице-премьер и глава чешского МВД Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности главы МИД республики.
По его словам, полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства. В российскую столицу МИД Чехии планирует перевести часть дипломатов из генконсульств республики из других городов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что если из посольства высылают 20 дипломатов, а в самом посольстве – около 30 дипломатов, «это парализует работу посольства».
«Русские ... утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем», – добавил он.
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.
Чешские СМИ: Прага должна полностью пересмотреть свои отношения с Россией
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Чешские СМИ, комментируя высылку российских дипломатов из Праги, пишут, что Чехии следует полностью пересмотреть отношения с Россией, и отмечают совпадение кризиса в отношениях двух стран с ухудшением в отношениях Москвы и Вашингтона.
Так пишет обозреватель газеты Hospodarske noviny, информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny.
«Сторонники России часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме … (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но … это все еще экспансионистский режим», – написал журналист.
Газета E15В, свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах во Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – отмечает издание.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов
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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, который их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», – передает заявление чешского министра ТАСС.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь заявил, что Прага готовит меры в отношении России после решения Москвы выслать 20 дипломатов республики в ответ на объявление 18 сотрудников посольства России персонами нон грата.
«Мы с господином вице-премьером обсуждали дальнейшие шаги по отношению к России. Мы информируем наших союзников [по ЕС и НАТО] и готовим дальнейшие шаги [по отношению к России]», – сказал глава правительства Чехии.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
Экс-президент Чехии назвал причину обвинений в причастности РФ к взрывам в Врбетице
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что коронавирусом нельзя пугать людей бесконечно, и поэтому они отчаянно искали другое сконструированное пугало, чтобы держать людей в страхе. Они очень хорошо знают, что напуганными людьми легче управлять», – цитирует его слова РИА «Новости».
Клаус также отметил, что «если бы (президент США Дональд – прим. ВЗГЛЯД) Трамп снова победил на президентских выборах в США и был президентом сегодня, то не было бы никакой запоздалой истории про (взрывы в – прим. ВЗГЛЯД) Врбетице».
Ранее МИД России сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно
, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет
ответные меры в адрес Чехии.
Захарова посоветовала Чехии не удивляться ответу России
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Праге не следует удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
«Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. «Высылка чешских дипломатов, как ответная мера, была не просто предсказуема, она была неминуема», – сказала дипломат.
Она также назвала действия Чехии в отношении России предательством своих же граждан. «Ничего более унизительного, чем то, что было объявлено Прагой, для граждан Чехии представить себе невозможно», – заявила Захарова.
«Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере во многом – к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно – США и исповедует в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию. Деструктивную, которая бьет по двусторонним отношениям. Честно говоря, удивительно насколько можно продавать собственные национальные интересы, я говорю, об официальных представителях Чехии, и насколько можно предавать собственных граждан в угоду реализации политического заказа своих сюзеренов, потому что логика действительно вассальная. Вот это удивляет», – сказала Захарова.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.
Немецкий эксперт: Антироссийские скандалы в европейских странах неслучайны
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«Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и состояние общей напряженности в Восточной Европе.
«Думаю, Запад и Россия находятся в серьезной стадии конфронтации. Случилось это не одномоментно и не сейчас, просто конфронтация движется зигзагообразно – сначала градус напряженности снижается, затем снова повышается. При этом настоящей войны никто не хочет», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Собеседник отметил, что, с одной стороны, есть заявления президента США Джо Байдена о деэскалации в отношениях с Россией. С другой стороны, ситуация в Восточной Европе обостряется, подтверждением чего является серия скандалов, в которые втянуты российские дипломаты.
Что касается Чехии, то она могла стать «воротами в Европу для российской вакцины». Более того, президент Милош Земан, который считается довольно лояльным в отношении России политиком, пока сдержанно реагирует на обостренную обстановку. «Такие скандалы почему-то происходят именно в тех странах, которые больше других готовы приблизиться к России. Возможно это не случайно?» – заметил Рар.
Говоря о бенефициарах антироссийских настроений в Восточной Европе, Рар считает, что Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США. «Соединенным Штатам, конечно, выгодно держать Россию в слабом состоянии и ни в коем случае не допускать, чтобы Россия полноценно вернулась в высшую лигу мировой политики. Если оценивать политику США к России в целом, то она, безусловно, носит враждебный характер», – заключил собеседник.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».
Позже в МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут.
Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге.
Глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что после того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов.
Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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В Чехии призвали к сохранению торговых связей с Россией
Чешский вице-премьер, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с Россией, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери.
«У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и Россией), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной «перестрелки» я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась», – заявил Гавличек, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом. «То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС «Дукованы» – это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры», – подчеркнул Гавличек.
Тем временем первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении Москвы. «Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности», – сказал Гамачек.
Ранее во вторник представитель МИД России Мария Захарова заявила, что чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.
Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она.
Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.