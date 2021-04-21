В Чехии захотели получить от России «компенсацию» за взрывы в Врбетице

Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщила Mlada fronta Dnes.

Одновременно депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства России в Чехии. «Мы гордая страна и будем защищаться», – приводит ТАСС слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.

Депутаты поддержали решение правительства о высылке из Чехии 18 сотрудников посольства России, которые в понедельник покинули Прагу. Они также выразили благодарность сотрудникам чешских спецслужб и правоохранительных органов за их работу по расследованию взрывов.

Нижняя палата, как отмечает издание, призвала кабмин Чехии пресекать враждебные выпады против суверенитета республики. Власти должны исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры, которыми являются АЭС, добавили в нижней палате чешского парламента.

Накануне стало известно о намерении Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов. При этом МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».

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