Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии

Министерство иностранных дел Чехии намерено объявить о высылке российских дипломатов из страны в среду, 21 апреля, сообщило чешское издание Seznam со ссылкой на источники в органах власти республики.

Известно, что в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа, которым, вероятнее всего, станет Якуб Кулганек. Новый министр объявит «о дальнейшей чистке в рядах (сотрудников) российского посольства», при этом высылка не должна коснуться посла России в Праге Александра Змеевского, передает РИА «Новости».

В настоящее время в посольстве России осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, отмечается в сообщении.

Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Позже первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.

В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.