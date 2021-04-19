Захарова назвала число россиян, которые покинут Чехию из-за решения Праги

В связи с решением властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов Прагу должны будут покинуть в общей сложности 62 человека с учетом членов семей, 28 из них – дети, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это действительно беспрецедентная история. Они объявили о высылке 18 российских дипломатов. Но ведь речь идет о том, что Чехию должны покинуть не 18 россиян – 62, потому что это члены семьи. Из них 28 – это дети», – передает ее слова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» ТАСС.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что за информационной кампанией против России стоят США.

«Что касается Чехии, нужно прекрасно понимать, что такого количества проблем, которые накопились в странах Европейского союза и вообще на Западе сейчас более чем достаточно. Предостаточно. Необходимо срочно предпринимать какие-то меры информационно-политического характера, чтобы эти проблемы прикрывать. Россия – это тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот, так сказать, тезис, к которому прибегают в подобных случаях. Конечно, за этим стоят США, безусловно. Страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задает тональность вот этому западному мейнстриму», – сказала дипломат.

Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности ко взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. В то же время власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.

В Врбетице на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, якобы причастны офицеры российской военной разведки.