Новым главой МИД Чехии назначен Якуб Кулганек

Немецкий эксперт: Антироссийские скандалы в европейских странах неслучайны

«Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и состояние общей напряженности в Восточной Европе.

«Думаю, Запад и Россия находятся в серьезной стадии конфронтации. Случилось это не одномоментно и не сейчас, просто конфронтация движется зигзагообразно – сначала градус напряженности снижается, затем снова повышается. При этом настоящей войны никто не хочет», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Собеседник отметил, что, с одной стороны, есть заявления президента США Джо Байдена о деэскалации в отношениях с Россией. С другой стороны, ситуация в Восточной Европе обостряется, подтверждением чего является серия скандалов, в которые втянуты российские дипломаты.

Что касается Чехии, то она могла стать «воротами в Европу для российской вакцины». Более того, президент Милош Земан, который считается довольно лояльным в отношении России политиком, пока сдержанно реагирует на обостренную обстановку. «Такие скандалы почему-то происходят именно в тех странах, которые больше других готовы приблизиться к России. Возможно это не случайно?» – заметил Рар.

Говоря о бенефициарах антироссийских настроений в Восточной Европе, Рар считает, что Чехия не стала бы действовать враждебно по отношению к России без предварительного согласования с США. «Соединенным Штатам, конечно, выгодно держать Россию в слабом состоянии и ни в коем случае не допускать, чтобы Россия полноценно вернулась в высшую лигу мировой политики. Если оценивать политику США к России в целом, то она, безусловно, носит враждебный характер», – заключил собеседник.

В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Позже в МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Посол Чехии Витезслав Пивонька был вызван в МИД в воскресенье. Сообщается, что в здании на Смоленской площади дипломат пробыл не более 20 минут.

Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге.

Глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что после того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять дипломатов.

Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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