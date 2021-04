США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины В Британии не исключили участия России в дознании по делу о смерти в Эймсбери 13 апреля 2021, 14:33 Текст: Ксения Панькова

Подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, а также «релевантные российские ведомства» могут подать заявку на участие в дознании по делу о смерти британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года в Эймсбери, сообщила коронер Хизер Халлетт. «Юрисконсульт дознания предложил мне рассмотреть вопрос о внесении Александра Петрова и Руслана Боширова в число «заинтересованных лиц» (участников процесса – прим. ВЗГЛЯД). На данный момент они не ответили на письма и не приняли участие в слушаниях, несмотря на несколько попыток с ними связаться. Поэтому я не включила их в число участников процесса, но подчеркиваю, что они и любые релевантные российские государственные ведомства в будущем могут подать заявку на получение статуса заинтересованных лиц», – заявила Халлетт, расследующая смерть британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года в Эймсбери, передает РИА «Новости». Отмечается, что Халлетт намерена рассмотреть в рамках этого дела вопрос об «участии иностранного государства в отравлении на британской земле». Коронер сослался на заявления британской полиции и правительства, которые обвиняют Россию в отравлении Скрипалей, а Стерджесс считают случайной жертвой. «Я не могу провести полного, тщательного и эффективного расследования смерти госпожи Стерджес, а также действий и оплошностей, приведших к ней, без расследования проблемы возможной ответственности российского государства», – говорится в постановлении коронера. Так, в рамках дознания, помимо непосредственно обстоятельств смерти Стерджес, будут изучены вопросы о причастности к отравлению Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, о происхождении «Новичка», об ответственности российского государства, о связи отравления Скрипалей и смерти Стерджес. Также будут проанализированы шаги британских властей по обеспечению общественной безопасности после отравления Скрипалей. «Я также должна добавить, что предполагаю, что расследование возможной ответственности российского государства должно неизбежно предполагать некоторое (то есть ограниченное) расследование отношений господина Скрипаля с российским государством и обстоятельства его отъезда из России. В данный момент я не должна принимать это решение. Я придержу свое решение на этот счет и насчет того, какие детали могут понадобиться, до своего большего ознакомления с имеющимися материалами», – отметила Халлетт. В ее постановлении также сообщается, что очередные предварительные слушания в рамках коронерского дознания по делу о смерти в Эймсбери пройдут в июне или июле и сентябре 2021 года. «Поверенный выяснит, есть ли в Солсбери подходящие помещения для проведения слушаний», – отметила Халлетт. Она подчеркнула, что поскольку дело имеет общественный резонанс и значимость, расходы на проведение дознания должно взять на себя государство. «Отравления в Солсбери являются вопросом национальной значимости. С моей точки зрения, учитывая исключительный характер этого дела, будь то дознание или открытое разбирательство, финансовое бремя должно лечь на центральное правительство, а не на местный совет Уилтшира», – добавила коронер. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 30 июня британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением. Лондон утверждал, что вещество, которым «отравляли» людей как в Солсбери, так и Эймсбери, якобы разрабатывалось в России. На этом основании Москву обвинили в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка». МИД России подчеркивал, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США. Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

СМИ: Зеленский предложил Эрдогану половину акций «Мотор Сич» 12 апреля 2021, 21:45

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщили СМИ. Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на источник портала Mind.ua, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции. «Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», – сказал источник. Как пояснил источник издания, построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество машин большого класса, да и конкуренция в этом сегменте большая. в то же время на турецкие беспилотники сейчас болшьшой спрос. Их готовы покупать многие страны, где идут военные конфликты разной интенсивности. Поэтому производство на Украине может быть загружено заказами, например, на двигатели АИ-450С , которые уже поставляется в Турцию для беспилотника Akinci. Заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Эрдогана и Зеленского состоялось в Стамбуле 10 апреля. «Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. В октябре 2020 года вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения. В ноябре того же года сообщалось, что Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана. В марте 2021 президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленски подставил Украину под удар Китая. Лавров рассказал о планах отказаться от контролируемых Западом платежных систем 12 апреля 2021, 22:11

Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. «Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», – приводит слова Лаврова агентство ИРНА. Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Нидерланды отреагировали на денонсацию Россией налогового соглашения 13 апреля 2021, 04:58

Фото: Yuriko Nakao/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение кабмина России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Раус заявил, что его страна считает «нежелательными последние шаги» Москвы по расторжению соглашения. Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение России об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Нидерланды считают, что оно «учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы» России. Указывается, что «в нем содержался ряд эффективных мер по борьбе с уклонением от налогообложения», но «согласие так и не было достигнуто». Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие», передает ТАСС. Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В декабре Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве 12 апреля 2021, 18:20

Фото: CrimeTimeRU/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

В Москве в фитнес-клубе на Авиационной улице застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, сообщил источник в правоохранительных органах. «Как удалось установить, по предварительным данным, убитым оказался 40-летний Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году», – передает сообщение ТАСС. По словам собеседника агентства, Гейдаров занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения: на записи видно, как злоумышленник в присутствии посетителей несколько раз выстрелил в спину Альберту Рыжему. В начале января на свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата. Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс» 13 апреля 2021, 11:31

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики. «Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия». Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Москва призвала США держаться подальше от Крыма 13 апреля 2021, 11:01

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют». По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он. Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине 13 апреля 2021, 06:42

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time. Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot. В Москве пропал первый пресс-секретарь Лукашенко 12 апреля 2021, 19:34

Фото: Сергей Самохин/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

В ночь на понедельник в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты, сообщил источник в правоохранительных органах. По данным источника ТАСС, заявление о его пропаже было подано в Пресненский отдел МВД. 56-летний Александр Федута еще в 1994 году стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, а спустя 11 лет написал его первую политическую биографию. Перед президентскими выборами 2010 года Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, он был задержан 20 декабря в Минске силовиками и заключен в следственный изолятор КГБ. 11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести. 8 апреля 2011 года он был освобожден под подписку о невыезде. 20 мая 2011 года Александр Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, Федута является одним из авторов «Большой Российской энциклопедии». Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному 13 апреля 2021, 10:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости». «А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен. «Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Для США Украина – проблемная страна 12 апреля 2021, 17:55

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине. «В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине. Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник. Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий. Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки». Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий. Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения. «Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось. Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений. «Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий. При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий. В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики. При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе». Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей 13 апреля 2021, 12:27

Фото: Руслан Алибеков/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО). В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО. Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях. По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море. Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне. 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США). Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard 13 апреля 2021, 12:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Напомним, Песков также заявлял, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами. В Госдуму внесен проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами 12 апреля 2021, 20:41 Текст: Ксения Панькова

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента. «В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Напомним, в декабре прошлого года Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения. Госдеп пригрозил России «последствиями» 13 апреля 2021, 03:58

Фото: Ali Zifan/US Department of State/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС. Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.