Захарова дала развернутый ответ на обвинения Мэй

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «откровенной дезинформацией» обвинения главы британского правительства Терезы Мэй в адрес России в отказе от сотрудничества в расследовании отравлений в Соединенном Королевстве.

«На многие запросы, которые мы отправляли, мы не получали даже формальных отписок. Поэтому когда Тереза Мэй, премьер-министр Британии, говорит о том, что России предлагалось ответить на какие-то вопросы, отчитаться и так далее, а Россия вела себя неконструктивно, лгала и так далее, это не только неправда, это откровенная дезинформация», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Москва рассчитывает, что Лондон на каком-то этапе начнет диалог с Россией по расследованию инцидентов с отравлениями в Великобритании.

«Несмотря на то что все это было сделано в недопустимой манере, нам, по сути, было предъявлено ультимативное обвинение, Российская Федерация продолжила диалог. На самом деле это был монолог, который продолжается до сих пор с Великобританией. В ходе этого монолога, хотя мы рассчитываем, что на каком-то этапе начнется и диалог, в адрес официального Лондона было направлено большое количество документов», – сказала она.

Захарова напомнила, что «мы дошли даже до того, что опубликовали часть из этой переписки, этой самой односторонней переписки, на сайте МИД РФ». «Эти материалы доступны на веб-портале МИД России. Здесь содержится не просто перечень, но и сами документы, которые Российская Федерация инициативно направляла своим британским коллегам по дипломатическим каналам», – отметила официальный представитель МИДа.

Она подчеркнула, что главными бенефициарами провокации с отравлениями в Солсбери и Эймсбери являются Великобритания и США. «Конечно, непосредственно возможности, колоссальные наработки в этом вопросе имеются у самой Великобритании и США, которые по большому счету и являются главными бенефициарами всей этой глобальной провокации», – заявила она.

В среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эти имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве. Она в очередной раз призвала Лондон перейти от обвинений и информационных манипуляций к взаимодействию правоохранительных органов по делу Скрипалей.

МИД в официальном комментарии позднее заявил, что не приемлет даже самой тональности надуманного обвинения: «В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес России двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», – заявили российские дипломаты.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон разыграл второй акт «дела Скрипалей».