МИД резко отреагировал на заявление Мэй по делу Скрипалей

Министерство иностранных дел России опубликовало официальной заявление после выступления британского премьера Терезы Мэй в парламенте по инциденту в Солсбери.

«Выступление премьер-министра Великобритании Мэй в британском парламенте 5 сентября по так называемому «делу Скрипалей» и инциденту с отравлением двух британских подданных в Эймсбери выдержано в абсолютно неприемлемой тональности. В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес России двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации», – говорится в заявлении на сайте МИДа.

Дипломаты обратили внимание на обвинение в том, что только Россия якобы имеет технические возможности и опыт применения «Новичка» и «мотивы для его применения в Солсбери». По их словам, новый доклад ОЗХО подтверждает британские выводы о природе токсичного химиката, которым отравились британцы в Эймсбери. Речь в докладе идет о том же самом нервно-паралитическом веществе, которое было обнаружено в пробах, фигурировавших в деле с отравлением Скрипалей в Солсбери.

«При этом, что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы», – отметили в МИДе.

В дипведомстве подчеркнули, что ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить «страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери». Дипломаты напомнили, что работы над такими химикатами уже не один десяток лет ведут США, Великобритания, ФРГ, Швеция, Чехия, Нидерланды и другие страны.

«Тема требует тщательной проработки по линии ОЗХО. Призываем технический секретариат Организации самым внимательным образом отнестись к информации, поступающей в ответ на его запрос относительно неподконтрольных по КЗХО химикатов от государств-участников конвенции», – заявили в министерстве.

Российские дипломаты отметили, что Москва еще в мае официально представила 400-страничный документ с перечислением порядка 1000 новых типов отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые можно внести в приложение к КЗХО по химикатам.

«Нам небезынтересно узнать, в каком объеме поступила подобная информация от тех стран, где столь безапелляционно ассоциируют пресловутые «Новички» исключительно с Россией. И поступала ли такая информация от них вообще в Гаагу?» – задались вопросом в МИДе.

По мнению дипломатов, Британия не заинтересована в выводах ОЗХО. «Для Лондона главное – приплести к своим возмутительным обвинениям в наш адрес ОЗХО, откровенно недобросовестными способами «привязать» эту организацию к результатам соответствующих изысканий, ведущихся силами военных химиков из Портон-Дауна. То есть добиться того, чтобы ОЗХО «проштамповала» бездоказательные обвинения», – подчеркнули в министерстве.

«Прискорбно, что техсекретариат ОЗХО вольно или невольно оказывается втянутым в нечистоплотные политические игры Великобритании и ее союзников, которым нет дела до требований Конвенции», – добавили дипломаты.

В МИДе также заявили, что в лаборатории в Портон-Дауне проводились и продолжают проводиться работы с веществом, которое на Западе называют «Новичком».

«Согласно КЗХО, если у одного государства-участника возникают вопросы к другому государству-участнику, то используется процедура консультаций. Их можно проводить либо напрямую в двустороннем формате, либо при содействии техсекретариата и исполнительного совета ОЗХО. Мы соответствующие предложения британцам делали неоднократно, они их отвергли. Что ж, таков выбор Лондона», – отметили в дипведомстве.

В министерстве напомнили Лондону о бесперспективности попыток «жонглировать» положениями Конвенции» и «громоздить беспочвенные обвинения».

«Лондон должен вернуться в правовое поле этого документа. В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с «историей вопроса». Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец», – заключили в МИДе.

Ранее в среду глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в среду в парламенте, заявила о планах Лондона добиваться расширения санкций в отношении России на фоне новых выводов следствия относительно инцедента в Солсбери.

Во вторник в британском МИД заявили, что ОЗХО якобы подтвердила выводы Британии о том, что при отравлениях в Эймсбери и Солсбери было использовано одно и то же вещество. Однако в ОЗХО не смогли подтвердить, что вещества, использованные при инцидентах в Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.