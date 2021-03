Демонтированный памятник правителю Русской Америки перенесли в музей на Аляске Киев напомнил Москве о «непобедимых» украинских ракетах Шойгу заявил об обнадеживающих первых шагах администрации Байдена в сфере безопасности 17 марта 2021, 08:56 Текст: Наталья Ануфриева

Первые шаги новой американской администрации по вопросам стратегической безопасности обнадеживают, от невыполнимых требований стороны перешли к конструктивному диалогу, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу заявил в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz, что «первые шаги (администрации Байдена) обнадеживают», передает РИА «Новости». «Они обнадеживают, потому что (произошло) такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу», – пояснил министр. Шойгу выразил надежду, что «в дальнейшем могут быть сначала сделаны те шаги, в которых заинтересованы не только США и Россия, но и другие страны». «Так, сегодня говорится: «Да, с Россией надо сотрудничать, но только в тех сферах, где нам это выгодно». Такая вот сегодня переговорная платформа, что ли. Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове – полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия – НАТО», – отметил он. По мнению главы Минобороны, в достижении договоренностей «есть крайняя необходимость и крайняя нужда»: «Мы со своей стороны сделали все шаги, все заявления; мы ждали. По ракетам средней и меньшей дальности договор был, на мой взгляд, вполне приемлемый. Но, как нам кажется, и кажется небезосновательно, были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора». Он напомнил, что Россия на себя взяла обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. «Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи. И мы, к сожалению, не получили пока ответа на этот вопрос», – сказал он. Между тем Россия обеспокоена перемещением больших групп террористов, в том числе в Афганистан: «Мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну». Большую обеспокоенность вызывают вопросы наркотрафика и производства наркотиков. «Мы все живем в этом регионе, на этой нашей общей территории. Наши соседи и мы не можем не понимать, что это соседи не только с нами, это соседи с нашими ближайшими друзьями, с нашими братскими народами, с теми, с кем мы веками жили вместе и, даст бог, будем продолжать жить вместе. Конечно, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан», – отметил министр. Говоря о действиях западной коалиции на афганском направлении, Шойгу охарактеризовал это как «уходим-остаемся»: «Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов то «уходим», то «остаемся». «Я говорил коллегам из Соединенных Штатов, говорил коллегам в Великобритании, что все-таки уходить надо тогда, когда вы абсолютно уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков. Поэтому надо дать им такую возможность, чтобы они могли что-то производить и это что-то продавать, для того чтобы иметь нормальную жизнь», – подчеркнул Шойгу. Ранее в США заявили о планах работать с Россией в сфере стратегической стабильности.

Стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от «Спутника V» 16 марта 2021, 03:30

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Доклад составлен по итогам 2020 года. В нем сообщается, что подразделение Минздрава США «использовало дипломатические отношения» для «противодействия усилиям ряда стран», которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе «в ущерб безопасности США». В частности, речь идет о России, Кубе и Венесуэле. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств». «Среди примеров – использование офиса атташе по вопросам здравоохранения для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Как подчеркнули создатели вакцины, американский Минздрав «публично подтвердил, что оказывал давление на Бразилию по поводу «Спутника V». «Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», – заявили они, добавив, что «усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней». В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне. Суд в США обязал россиянку Осипову попытаться вернуть детей из России 16 марта 2021, 01:29 Текст: Антон Антонов

Разрешение россиянке Богдане Осиповой временно не добиваться приезда ее детей из России в США отменено, свидетельствуют документы апелляционного суда десятого округа США. По мнению суда, Осипова «не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции». Ей отказано в соответствующем ходатайстве. Кроме того, суд отменил «временную отсрочку от 16 февраля», передает ТАСС. В феврале суд разрешил Осиповой временно не выполнять условия ее освобождения из тюрьмы в США, согласно которым россиянка должна «предпринять добросовестные попытки» вернуть детей в США в течение 45 дней. Срок истек 22 февраля. Защита Осиповой указывала, что в случае невыполнения требований ей может грозить повторное заключение. Сама россиянка заявила, что выполнить названные условия не может. Осипова в 2014 году уехала из США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году она вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Она была приговорена к семи годам тюрьмы – ее обвиняли не только в похищении ребенка, но и в вымогательстве (она требовала от отца детей денег на их воспитание). Позднее обвинения в вымогательстве сняли. Эксперт: США воспринимают прививки «Спутником V» как победу врага 16 марта 2021, 13:10

Фото: Zoltan Mathe/ЕРА/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Война идеологий между Россией и США идет по всем фронтам. В этой борьбе жизни людей для американцев отходят на второй план», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Можегов, комментируя попытки США убедить Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «США трактуют продвижение российской вакцины как проникновение чуждой идеи на свою территорию. Для них это демонстрация успеха страны-противника. Поэтому в борьбе с этим жизни людей отходят для них на второй план», – отметил публицист, политолог-американист Владимир Можегов. Соединенные Штаты убеждали Бразилию отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили создатели вакцины со ссылкой на доклад американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно докладу, Минздрав США использовал дипломатические отношения для противодействия усилиям ряда стран – в том числе России – которые, по версии Вашингтона, действуют в регионе в ущерб безопасности США. В докладе сказано, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь «злонамеренных государств». «Сейчас идет холодная война, война идеологий, в которую мы вступили с приходом к власти в США администрации Джозефа Байдена. Вместе с ним в США вернулась глобальная власть, которая прямо обозначает своими главными врагами всякие национальные государства, особенно те, которые не вписываются в их глобальный сценарий. Россия – одна из них», – отметил Можегов. Собеседник подчеркнул, противостояние идет по всем фронтам, в том числе по линии вакцины от коронавируса. «Она символизирует успехи нашей страны и ее возможности влиять не только на здоровье людей, но и на позитивное отношение к России – ведь мы создали самую сильную вакцину в мире», – сказал Можегов. В марте Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. Предполагается, что дозы будут поставлены в апреле–июне. «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. По состоянию на начало марта применение препарата одобрили 45 государств. Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдепе предсказали быстрые санкции против России 17 марта 2021, 03:30

Фото: Ali Zifan/US Department of State/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

США уже на следующей неделе могут объявить о санкциях в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщили источники в Госдепе. Как сообщает CNN, Белый дом «даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», передает ТАСС. Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. CNN отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран, передает РИА «Новости». Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В США собрались заставить Россию отвечать за нарушение «дорожных правил» 17 марта 2021, 02:28

Фото: Ohde/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия и Китай представляют похожие наборы вызовов для США, заявил представитель американской администрации высокого ранга. В США считают, что «лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело» с американскими союзниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин должны «отвечать за действия, противоречащие международным «дорожным правилам». Представитель администрации уточнил, что для США «Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай», передает РИА «Новости». Напомним, Россия, по версии США, якобы пыталась помешать действующему главе американского государства Джо Байдену победить на президентских выборах. США анонсировали санкции за иностранное вмешательство в выборы. Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки 17 марта 2021, 07:20

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. «Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы. Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – говорится в заявлении посольства в Facebook. В дипмиссии констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», главная цель которой – поддерживать негативный фон вокруг России и возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. «Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», – заявили в посольстве. Напомним, США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы. В докладе Национального совета по разведке США утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. О санкциях США могут объявить уже на следующей неделе. Россия увеличила вложения в госдолг США 16 марта 2021, 00:40 Текст: Антон Антонов

В январе Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. Вложения выросли на 134 млн долларов – с 6,011 млрд в декабре до 6,145 млрд долларов в январе. Из них 2,7 млрд приходятся на долгосрочные облигации (в декабре было 1,2 млрд долларов), 3,4 млрд – на краткосрочные (4,8 млрд долларов в декабре), передает ТАСС. В ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. В декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Отметим, что в 2010 году Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов. Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск. Британский генерал раскритиковал состояние ВС королевства 14 марта 2021, 14:50 Текст: Ксения Панькова

Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил о непригодности британской армии для боевых действий, отметив, что в России над ней смеются, а в США качают головами. Об этом сообщил британский таблоид. «Русские над нами смеются, американцы качают головами», – приводит The Mirror слова Данната. По его словам, оборонное ведомство Британии разоряется на истребители F-35B, которые обходятся бюджету более чем в 100 млн долларов каждый и крайне дороги в эксплуатации. В материале отмечается, что даже США предпочитают искать дешевую замену этому самолету. «Это ударит по оборонному бюджету на десятилетия вперед. Кто будет в проигрыше? Ну я бы сказал так – армия», – заявил британский генерал. Он также отметил, что британской армии не хватает около десяти тысяч военных. При этом, по мнению Данната, в ближайшее время их численность может только сократиться. Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство». В январе СМИ со ссылкой на проект документа о пересмотре британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики сообщили, что британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих в связи с принятием на вооружение большого числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и транспортных средств. Разведка США заявила о связи украинского депутата Деркача с Москвой 16 марта 2021, 22:46 Текст: Антон Антонов

Американская разведка утверждает, что украинский депутат Андрей Деркач якобы с подачи Москвы «вмешался» в выборы президента США. В докладе разведки утверждается, что действия Деркача, который «играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы» в США, «находились в компетенции Путина». По версии американцев, «Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами». Кроме того, во «вмешательстве в выборы» обвинили «сеть связанных с Украиной лиц». В частности, речь идет о «российском агенте влияния» Константине Килимнике. Также, по мнению Вашингтона, «вмешательством» занимались некие российские чиновники высокого ранга, «которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина», передает РИА «Новости». Как утверждает американская разведка, «Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы «отмыть» свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США». По утверждению Вашингтона, «эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа», чтобы «добиваться формального расследования». Кроме того, они «наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США», а также пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма. При этом разведсообщество США заявило, что не видело попыток России проникнуть в инфраструктуру президентских выборов 2020 года. В американском ведомстве отметили, что другие страны также не пытались помешать подсчету голосов техническим путем. В распространенном аппаратом директора Национальной разведки США докладе сообщается, что Иран предпринимал попытки оказать влияние на исход президентских выборов 2020 года в США, стремясь не допустить победы на них республиканца Дональда Трампа. А вот Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «рассматривал» такую возможность. Китай исходил из того, что его «традиционных инструментов влияния – главным образом адресных экономических мер и лоббизма» – будет достаточно для достижения цели. Однако «Китай делал некоторые шаги, пытаясь подорвать переизбрание» Трампа, передает ТАСС. Власти США не нашли свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс голосования и подсчета голосов во время выборов 2020 года и как-либо повлияли на их результаты. В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а ныне главы американского государства. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора. ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Он был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал. Разведчики ВВО впервые навели «Искандер» с помощью новейшего комплекса «Стрелец» 16 марта 2021, 11:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, выполнили задачи по передаче разведанных целей для поражения ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», сообщили в Минобороны. «В ходе учения разведчики и расчеты ракетных комплексов действовали на разных полигонах на удалении несколько десятков километров. Для отработки наведения ОТРК разведчики впервые применили современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Разведывательные группы, действуя в авангарде своих подразделений, выявили командный пункт и скопление техники условного противника, определили координаты целей и передали их точное месторасположение для дальнейшего уничтожения», – сообщил официальный сайт Минобороны России. Там добавили, что точные координаты целей удалось разведать и передать в режиме реального времени благодаря применению КРУС «Стрелец». Информация передавалась через командный пункт с использованием нескольких защищенных каналов связи. В свою очередь расчеты ОТРК «Искандер» получив информацию, провели электронный (учебный) пуск баллистических и крылатых ракет. После выполнения задачи расчеты оперативно сменили позиции для ухода от возможного ответного удара. Ранее РСЗО «Град» в связке с новейшими средствами разведки КРУС «Стрелец» и БПЛА «Орлан-10» провели учебные стрельбы в Амурской области на полигоне Трехречье. США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы 16 марта 2021, 23:49

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон введет санкции в ответ на иностранное вмешательство в американские выборы, сообщается в докладе Национального совета по разведке США. В докладе говорится, что минфин по согласованию с Госдепом, минюстом и министерством внутренней безопасности США «введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы», передает ТАСС. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против России. Она сообщила, что «продолжается рассмотрение по (кибервзлому) SolarWinds, а также по наградам за головы (американских) солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года». «Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», – передает РИА «Новости». Напомним, во вторник была обнародована рассекреченная версия документа, датированная 10 марта. В ней сообщается, что другие страны не пытались помешать подсчету голосов техническим путем. Однако Россия, по версии США, якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах, в том числе через украинского депутата Андрея Деркача, а Иран предпринимал попытки помешать Дональду Трампу. Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «делал некоторые шаги, пытаясь подорвать» возможность переизбрание Трампа. Корабли Балтфлота возобновили антипиратский поход в Индийском океане 15 марта 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. США заявили о планах укреплять отношения с союзниками и сохранять военную мощь 15 марта 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Вашингтон намерен укреплять отношения с союзниками по всему миру, так как дипломатия является наиболее эффективным способом решения проблем, при этом США сохранят военную мощь, которая является источником национальной силы, говорится в опубликованном в газете Washington Post совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. «Как сказал президент (США Джо) Байден, Соединенные Штаты будут выступать за дипломатию, поскольку это наиболее эффективный способ решения проблем … В то же время мы сохраним самые мощные вооруженные силы в мире, потому что это основной источник нашей национальной – и коллективной – мощи», – говорится в сообщении. В нем также отмечается, что США стремятся «оживить» связи с международными партнерами, а также подтвердить приверженность общим целям, ценностям и обязательствам, передает РИА «Новости». «Наши союзы – это то, что наши военные называют «увеличением боевых возможностей». С ними мы можем добиться гораздо большего, чем без них. Ни одна страна на Земле не имеет такой сети союзов и такого количества партнеров, как наша. Было бы огромной стратегической ошибкой пренебрегать этими отношениями», – отметили главы ведомств. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин опубликовали заявление в издании в преддверии своего визита в Японию, запланированного на 15-17 марта. Сообщается, что в ходе переговоров в формате «2+2» страны обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, а также проблемы активизации Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. После Японии Остин и Блинкен направятся с визитом в Южную Корею. Ранее сообщалось, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Россия и Белоруссия начали военные учения в Нижегородской области 15 марта 2021, 13:27 Текст: Алексей Дегтярев

В Нижегородской области начались совместные учения российских и белорусских военных, в них принимают участие порядка 300 военнослужащих из обеих стран, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО). «В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало ротное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО и военнослужащими республики Белоруссия. Всего в ротном тактическом учении примет участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники», – цитирует сообщение округа ТАСС. Военные в ходе учений отработают действия по наступлению и обороне, штурм населенного пункта. В маневрах участвуют боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-72Б3. Ранее в марте танкисты Амурского объединения Восточного военного округа на полигоне в Забайкалье участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой, 100 современных танков совершили марш-бросок на 2 тыс. километров.