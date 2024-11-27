Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с 85-летием

Эксперт оценил планы Архангельской области добывать 40% российских алмазов

Политолог Корякин назвал точки роста экономики Архангельской области

Tекст: Олег Исайченко

«Исторически Архангельская область является ядром российского северного судостроения. Северодвинск сейчас – это концентрация истории и тенденций в данной сфере», – рассказал Корякин Станислав, политконсультант, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

«Второе направление – лесопромышленность, лесопереработка, работа местных ЦБК. Сейчас регион увеличил расчетную лесосеку больше чем на 5,5 млн куб. м. леса. Помимо этого, Архангельская область – это один из российских центров добычи алмазов. Несколько лет назад, впервые посетив там несколько месторождений, я был удивлен этому факту. Но благодаря этим посещениям понимаю, что планы по наращиванию добычи до 40% от российского объема имеют под собой основания», – отметил он.

«Еще одно направление, которое зачастую недооценивают в контексте российского севера, – это туризм. Здесь можно заняться экологическим и культурным изучением региона. Я бы хотел упомянуть Кенозерский национальный парк, недавно получивший статус культурного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Соловецкий монастырь», – продолжил спикер.

«Архангельская область является одним из ключевых регионов для военного и гражданского освоения российской Арктической зоны. У нас арктическая граница имеет очень большую протяженность. Точек входа в Арктику много. Поэтому освоение территории – стратегическая и общегосударственная задача, но и задача самих арктических регионов. Важно развивать логистические возможности: аэропорт, железную дорогу, водные маршруты», – детализировал собеседник.

«В Архангельской области, равно как и по все стране, наблюдается падение безработицы – иными словами возникает дефицит кадров. Поэтому критически необходимо повышение производительности, на что напрямую влияет углубление системы разделения труда и развитие кадрового и научно-технического потенциала региона. В этом контексте вырастает роль Северного федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ), Северного государственного медицинского университета, других высших и средних учебных заведений», – указал он.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. «Мы во многом были ориентированы в своей промышленности на экспорт в страны Евросоюза. Когда были введены секторальные санкции, одномоментно стали отрезанными от всех внешних рынков. Сегодня мы полностью переориентировались», – рассказал глава региона.



Губернатор отметил ключевые достижения региона. «Мы один из семи субъектов, которые со следующего года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. Мы, в первую очередь, ориентируемся на добычу алмазов», – сказал Цыбульский, добавив, что регион нацелен занять 40% от всей добычи российских алмазов.